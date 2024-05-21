《黑帮的我成了高中生》改编BL同名小说！尹灿荣弱鸡变大佬，与奉宰铉谱出真感情

由尹灿荣、男团Golden Child成员奉宰铉和李瑞镇主演的奇幻喜剧《黑帮的我成了高中生》即将在本月29日首播，剧中弱鸡学生尹灿荣被黑帮大佬李瑞镇离奇附身，继而展开一连串逆天改命的爆笑故事！

全新奇幻爆笑韩剧《黑帮的我成了高中生》讲述高中生宋伊宪（尹灿荣 饰）不堪校园暴力折磨试图跳桥轻生，黑社会二当家金德八（李瑞镇 饰）舍身拯救却意外灵魂穿到对方身上！原本就有「大学梦」的德八将错就错地以伊宪的身份重投校园，他不但狠狠地教训加害者，还与遭受家庭暴力的同学建立了新的友情！这时崔世景（奉宰铉 饰）却察觉到他的变化，更怀疑眼前的「伊宪」并不是同一个人⋯⋯



尹灿荣看综艺模仿

《黑帮的我成了高中生》改编自同名BL网路小说，让韩饭引颈以待，不少人更留名等看尹灿荣和奉宰铉之间的甜蜜互动！剧中尹灿荣原是胆小安静的高中生，摇身一变成为中年黑社会，可说是一人分饰两角，对此他形容角色非常有趣：「我和导演以及饰演德八的李瑞镇进行了许多讨论，平日也会观察李瑞镇，以及观看他的综艺节目来练习手势和说话风格。」奉宰铉则透露因为拍剧收获了一班好朋友：「我和几位拍档成为了朋友，其中包括灿荣。拍摄结束那天我哭得很厉害，一想到要和这些人分手，我就很难过！但是我们变成好朋友，所以我们见面的次数比我想像的还要多，哈哈。」



李瑞镇再弃偶包

向来以傲娇著称的李瑞镇自《内科朴院长》后彻底放弃偶包，今次再度参演小众题材，令观众喜出望外！



全新奇幻爆笑韩剧《黑帮的我成了高中生》将於29日起逢星期三下午4时半在「黄Viu」更新两集，香港观众亦可一并收看Viu Original原创爱情韩剧《毕业》、《背著善宰跑》、《我们，家》和《美女与纯情男》，免费尽览今季人气韩剧。

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