金智媛因《泪之女王》人气持续高涨！粉丝见面会50万人在线抢800位置，不少粉丝哀嚎抢不到

凭藉著《泪之女王》创下演艺事业高峰的金智媛，日前惊喜宣布将在下月22日在首尔麻浦区新韩信用卡 SOL Pay Square Live Hall 举行出道14年首场粉丝见面会《BE MY ONE》。

金智媛通过影片表示：「想到能和粉丝们近距离交流，现在就已经很激动了！正在努力准备中，请大家多多期待，那么我们在粉丝见面会上见！」不过...这个场地只有400个座位，让不少粉丝直呼「太少了！」之后经纪公司也宣布23日会再加场。



而粉丝见面会的门票20日韩国时间晚上8点开卖，当天共有50万人在排队抢两场800个位置，依旧有许多粉丝哀嚎抢不到票 ㅠㅠㅠㅠ（800个位置真的太少了啊～

50만명이면

우리나라100명중1명이

김지원팬미팅티켓팅시도하고잇다는뜻입니다

아시겟어요?

우리언니존나게슈스인데

4백석누구코에갖다붙이나요 pic.twitter.com/Z3zG0wUNtP — 무릉이.. (상태:백홍좋아) (@mu_reungee) May 20, 2024

经纪公司 HighZium studio 也表示：「对粉丝见面会门票相关的不正当交易将采取强硬措施，对於通过非正常渠道等不正当预售、不正当交易，将要求提交说明资料及取消预售处理。在期限内没有回覆或因不存在的联系方式、电子信箱等未能收到相关通知的预售也将自动取消。」



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