LE SSERAFIM KAZUHA粉丝会cover秀智，发型也要学，媒体偏爱「小秀智」头衔！秀智粉丝气炸：准备蹭到什么时候

都出道2年了，能不能别再蹭前辈秀智了？ 关於LE SSERAFIM成员KAZUHA（中村一叶），秀智的粉丝们表达了强烈的不满。

女团LE SSERAFIM上周末在首尔举办了粉丝见面会，团队共演唱了9首歌曲，各成员也准备了solo舞台。 KAZUHA翻唱了前辈女团miss A的经典曲目《Bad Girl Good Girl》。



KAZUHA从出道初期就被各大韩媒冠上「小智秀」的头衔，为她积累了知名度，看到外貌清纯、五官精致、身材高挑紧致的她，确实令不少网友联想到秀智。 而最近KAZUHA展示了新发型，浏海造型一下子就让众人想到了秀智在电视剧《我的女神室友斗娜》的模样，就有不少人质疑她是否在刻意模仿秀智。凑巧的是某美妆品牌最近和合作了许久的秀智「分道扬镳」，而KAZUHA接棒前辈当选新代言人，双方的粉丝的氛围就变得有些不同了。



本次粉丝会上，KAZUHA直接翻唱了秀智的旧歌《Bad Girl Good Girl》，加上媒体报导KAZUHA时很喜欢加上「小秀智」、「很像秀智」等标题，一下子点燃了秀智粉丝们的怒火，认为KAZUHA方面做得太过火了。



秀智粉丝们批评道：「到底要蹭秀智的热度到什么时候」、「我们还要忍KAZUHA和KAZUHA的粉丝到什么时候」、「出道2年了还不能做自己吗？」 、「除了『小秀智』的头衔，你是没有拿得出手的才艺了吗」、「居然敢cover她的舞台，越界了」、「KAZUHA也有自己的魅力，为什么一直要模仿别人，完全理解不了」、「已经不是1次2次了，真的忍不下去了」等。了解到事情来龙去脉的网友们表示能够理解秀智粉丝的心情，纷纷表示：「秀智粉丝真的很能忍」、「秀智从出道开始就很不同」、「对秀智粉丝的心情感同身受」。

对於网友和秀智粉丝的反应，KAZUHA的粉丝则反驳：「为什么不能唱miss A的歌？ 莫名其妙」、「为什么不能说，KAZUHA从出道开始就被叫小秀智了，现在就不能叫了吗」等。

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