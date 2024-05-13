【韩网热门】边佑锡效应！《Running Man》收视率时隔3个月重回4%，最高收视率6.3%

边佑锡不愧是大势，他一亮相直接让《Running Man》低迷了3个月的收视率上升。

5月12日播出了边佑锡作为嘉宾登场的《Running Man》第704期，当天全国收视率为4.0%，比上周上升了0.8%，也是继2月4日的节目之后，时隔3个月再次冲进4%圈，尤其是瞬间收视率直接冲上了6.3%。



相关消息火速在韩网各大论坛传播开来，也引发了广大网友的讨论：

1. 我差不多有10年没看RM了，特意为了边佑锡去看的

2. 我因为车祸卧床休养中，我一般周日不看综艺，电视剧也都是在ott上看的，但是这天的RM我是直接开电视看的，出生以来第一次！ 为了看这期从5点开始就打开了电视

3. 啊，我还是第一次看RM的本放

4. 听说边佑锡当嘉宾，我从外边飞奔回家

5. 他真的是让人光是看到他，就会觉得很有趣

6. 边佑锡，你就是最佳笑星，这张脸太有趣了

7. 是边佑锡有趣，老实说节目企划很一般，性价比美食tour，RM节目组真的要好好反省一下

8. 我是因为边佑锡才看的，但这期好无聊啊

9. 全昭旻退出之后还是第一次看RM

10. 我是因为好奇边佑锡去看的，他这个人自然不做作，很温和，确实有红的底气

11. 好久没看RM，真的是为了他才看的，而且也只是为了看他那张脸，哈哈哈哈

12. 收视率很公正，哈哈哈

13. 他的存在就足够有趣了，第一次切实体会到了什么叫做「这张脸足够有趣」

14. 就为了看节目，我连家族聚会都没去

15. 为了看边佑锡打开了电视，没想到刘在锡让人笑疯了

16. 昨天游戏很无趣，但是聊天环节还不错

17. 我差不多有100年没打开过电视了，昨天为了他重新看了电视

18. 上一次看RM，还是5年前我本命团上节目的时候

19. 我完全是为了看善宰这张脸

20. 我看了一点，但是好无聊啊，就放弃了，但听说后面还不错，看来要重看了

21. RM无聊，有趣的是边佑锡那张脸

22. 第一次知道什么叫「光是看到这个人就已经很有趣了」

23. 有一种治愈的感觉，节目组、RM成员都是，完全是一种休息放松的感觉

原文：https://theqoo.net/square/3227826604

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻