边佑锡被粉丝奉为「纯爱战神」，6月8日台北见

这次粉丝们得开始追著善宰跑了！韩国男星边佑锡於2010年以模特儿身份出道，并於2016年转战当演员，他以韩剧《青春纪录》、《大力女子姜南顺》，以及韩影《20世纪少女》、《灵魂伴侣》中的演出逐渐展露头角，近期更因主演《背著善宰跑》而一夕成名，他也决定献出个人见面会初体验，6月8日选择台北作为出发的第一站。

《背》剧一开播即受到全球韩迷的瞩目，首周即登上133个国家和地区的播放平台收看排行榜冠军，在仅播出前八集之后，边佑锡凭藉著俊朗的外貌和到位的演技，加上会唱歌和游泳的才能，再加上与剧中15年前的初恋金惠奫激情相吻的桥段，让他获得了「纯爱禁欲系男神」的称号。



在最新的第十集中，边佑锡展示了多年健身的成果，与情敌宋建熙在争吵中露出了结实而粗壮的手臂，让粉丝们为之疯狂。他在剧中含泪的真情告白：「现在不要再逃避，直接喜欢我吧！如果是因为救你而死，那我没关系，无所谓」，更让女性观众再次陷入疯狂，粉丝们甚至直呼他是「纯爱战神」。



边佑锡以黑马之姿迅速在全球爆红，个人Instagram每天涨粉至少十几万，所到之处都引发热烈讨论。上周他参加了韩国《第25届全州国际电影节》开幕式，光是走红毯就差点引发暴动，他被戏称为「痛失本名」的又一人，只因现场粉丝激动地喊著他剧中的角色名字「善宰」。而在本周日(12日)即将播出的《Running Man》中，从路透照到正式预告都已於网路上疯狂流传，制作单位甚至形容边佑锡为「从脸蛋就超有趣的有罪人类」。此外，艺凯娱乐最近的深夜密码预告一经发布，台湾网友立刻截图并在各大社交平台转发，引发夜半时分的热烈讨论。



边佑锡台北见面会将於6月8日晚间7点30分在台大综合体育馆一楼举行，票价为新台币5500、4800、3800、2800元等四种，预计5月18日於KKTIX启售，更多详情可洽主办单位艺凯娱乐官方Instagram以及脸书专页。

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