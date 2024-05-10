《毕业》郑丽媛为了饰演「明星讲师」继承《浪漫速成班》郑敬淏用过的黑板！还表示：会代代相传的

新剧《毕业》讲述大峙洞补习班资深讲师徐惠珍（郑丽媛 饰）和时隔10年重新出现在她面前的无礼学生李俊浩（魏嘏隽 饰）之间隐秘又甜蜜的现实罗曼史。是曾执导《春夜》、《经常请吃饭的漂亮姐姐》等作品安畔锡导演的新作。

在制作发布会上，郑丽媛表示：「这部作品我已经确定是『人生作品』，从阅读剧本的时候开始就那样觉得，拍摄结束后我自己也这样确定。」毫不掩饰对《毕业》这部作品的爱意。



剧中，郑丽媛饰演创造「大峙洞奇迹」、拥有14年资历的补习班资深标准语讲师「徐惠珍」一角。是如何准备这个角色？郑丽媛就透露每个讲师的特徵都不一样，听过很多有名的老师们的课，但还是觉得参考给予谘询的老师最好，所以看了他教孩子的影片，还去补习班听课了。在学生下课的晚上10点半去练习板书，一直练习到凌晨。



郑丽媛还分享了一个小花絮：「在努力练习板书的过程中，敬淏Xi拍《浪漫速成班》用作练习的黑板，当时他正在准备废气处理，所以我马上拿来了，想继承气韵，把黑板放在家练习，下次如果有担任学院讲师或老师的人，请联系我，无论何时我都会代代相传的。」（两人曾在2009年一起拍过《自鸣鼓》）



（延伸阅读：不可能不成功！《浪漫速成班》郑敬淏为演活「明星讲师」并写出一流板书，甚至买块黑板在家练习）

爱情职场韩剧《毕业》将在11日首播，逢星期六、日晚上10点15分在「黄Viu」上架，香港观众可以到黄Viu煲剧平台观看！



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