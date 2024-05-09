Disney+《搜查班长1958》剧情进入最高潮　必收人生3大金句「时代或许容易改变，但人不会！」

由Disney+独家跟播的人气韩剧《搜查班长1958》最新两集的剧情进入最高潮！随著时代变化，李帝勋率领的搜查一班警员们也换上了西装开始接触更多案件，另一方面，在警界高层的插手安排之后，降临钟南警察局的局长，竟然是过去朴英闲（李帝勋饰演）的最大恶梦白饕蜥。究竟两人将如何过招？成为剧迷津津乐道的话题。

满满的打戏爽度破表

在最新两集中，李帝勋饰演的朴英闲首次接触了凶杀案，为了找出杀害成七的凶手，他带著搜查一班直捣嫌疑犯蝮蛇据点，更一对一与蝮蛇展开一场精彩的打戏，3分钟的片段中，两人抄起各式武器攻击对方，朴英闲好几次都是惊险闪过，还差点被长刀划破脸，精彩时刻还有slow motion，搭配热血又流畅的配乐，彷佛身历其境一般，不少剧迷看得拍案叫绝！



李慧姝给的人生建议

由於高层官官相护，让朴英闲感受到人心险恶，心死的他向李慧姝（徐恩秀饰演）诉苦，两人感情快速升温，终於在第五集顺利步入礼堂了！婚后的李慧姝在一次睡前谈话时告诉朴英闲「世界上最可怕的人，是怒不可遏的好人」因为好人不知道该怎么做坏事，所以他们感到愤怒时就会不顾一切的出手，藉此鼓励朴英闲保持现在自己的模样就好，也提醒他持续良善，才能在未知的未来替自己点亮一盏灯。



崔佛岩想说的话

在第六集开头时间再度转换到现今，昔日朴班长崔佛岩听著孙子朴浚瑞在当警察生涯中遇到的挫折，再以自己的人生经验给他指导。当问到如何抓住难缠的坏人时，有感而发说「能打倒顽强对手的人，是比他更顽强的人！」也是提点剧迷无论任何事情都要拚尽全力，只有坚持才能让梦想开花结果。也让人再次想起35年前崔佛岩在《搜查班长》中，席卷全南韩刚毅与辛勤的魅力。



「时代或许容易改变，但人并非如此」

朴英闲遇见了当年逼他射杀怀孕妇女的长官白饕蜥局长，白局长当然也认出了他。白局长警告朴英闲「世道已经改变了，纷乱的战争通通忘掉，现在要活在新时代！」不过朴英闲反回「时代或许容易改变，但人并非如此。」不管是早期的崔佛岩还是现在的李帝勋，他们饰演的朴英闲都为了自己的信念在坚持。在乡下抓偷牛贼、破获在玉米粉掺木屑的黑心商人，对於高层来说为不足道的事情，却是穷苦人的一生。朴英闲带领的搜查一班没有因时代变化改变宗旨，继续守护市井小民的安全。



即将在下周迎来大结局的《搜查班长1958》剧情已经进入关键转折，在第六集开头朴浚瑞看见了爷爷朴英闲墙上的表扬照，上头写著「钟南警局局长朴英闲退休仪式」。代表局长位置竟非白饕蜥，而是朴英闲！？这其中又将经过了什么曲折离奇的经历？朴英闲又会碰到何种挑战？请一定要锁定每周五六在Disney+播出的《搜查班长1958》！



Disney+独家跟播《搜查班长1958》全剧共10集，更新时间每周五六 晚间10:30上架新1集！

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