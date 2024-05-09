《背著善宰跑》都火成这样了公司还不营业？网友不满金惠奫新公司不作为：和边佑锡公司形成鲜明对比

《背著善宰跑》热度持续飞升，广大观众对女主角金惠奫所属经纪公司Artist Company越来越不满。

《背著善宰跑》与4月初开播，虽然定档周一、二播出，且是受众群体较窄的青春剧，但仍抵不住金惠奫、边佑锡真情实感的超写实演技，疯狂引领观众入戏，目前该剧已在韩国话题度榜上以大比分超前领先登顶，同时边佑锡和金惠奫也跻身演员话题度榜的冠、亚军。



男主角边佑锡所属经纪公司VARO狠狠抓住了这股热潮，积极营业，大量放出片场花絮影片，还接洽到了《Running Man》、《刘QUIZ ON THE BLOCK》等重磅级综艺节目，开通WEVERSE，顺势在6月举办亚洲巡回粉丝会，巩固老粉的同时吸引新粉，光从边佑锡的SNS疯涨的粉丝数就能清晰看出，这一系列操作非常有成效，VARO娱乐完全是把边佑锡当成旗下一哥全力支持。



反观金惠奫的经纪公司Artist Company，除了金惠奫自电视剧开播后在SNS上公开过几次关於新剧的照片外，经纪公司几乎没有过任何宣传。 虽说金惠奫於今年4月15日，也就是电视剧开播第二周时才加盟Artist Company，但公司看到电视剧的热度却毫无反应，令广大金惠奫的粉丝和《背著善宰跑》的观众十分不满，上网留言喊话：「这剧都火成什么样了，公司一点不知道吗？ 她到现在连一个综艺都没上过，好可惜啊」、「趁著热度还不好好营业？ 经纪公司到底干不干活啊」、「和边佑锡公司对比太大了」、「既然签了金惠奫，为什么不好好支持她的事业」、「我都替她委屈」等。 粉丝们还指出Artist Company工作严重缺失，不仅没有管理粉丝网站，就连各大网站的演员官方照都未更新，根本没把金惠奫放在心上。



此外，Artist Company作为韩国知名演员经纪公司之一，旗下拥有安圣基、李政宰、郑雨盛、廉晶雅、朴素淡、高我星等多位重磅级实力派演员。

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