《背著善宰跑》编剧是看著金惠奫写的剧本！导演：「如果她不出演的话，这部作品可能不会成功」

由金惠奫和边佑锡主演的《背著善宰跑》讲述因疲惫的生活而遗憾结束生命的顶级男明星，和为了救活他而回到过去的热血粉丝所展开的奇幻爱情故事。播出后，在韩网有著超高讨论度，两位主演也都跻身话题度榜。

随著电视剧的大热，尹钟镐导演上个月在《背著善宰跑》制作发表会上谈到选角幕后故事，也再次被找出来。尹钟镐导演表示：「因爲任素是带领整体的角色，所以选角很重要。听说编剧是选了金惠奫才写（剧本）的。如果金惠奫说不出演的话，这部作品可能就不会成功，金惠奫从演技到品性都很努力。」



尹钟镐导演还谈到饰演柳善宰的边佑锡，他说：「他是我们电视剧的颜值担当，游泳选手的身材加上顶级明星的气场，唱歌也要唱得好。去釜山看《20世纪少女》时，看到了边佑锡的全新青春，我想能同时演10多岁和30多岁戏的演员有几个呢？」露出欣慰的笑容。



这也让不少观众和网友都非常有共鸣，纷纷表示：「任素=金惠奫」、「真的无法想象不是金惠奫的任素」、「不是金惠奫的话，没有比她更好的演员了」、「演技真的很好」、「金惠奫给幻想带来了说服力，观众们也能够投入其中」、「看到某篇文章，在8集里哭了40多次，感觉感情消耗不是闹著玩的，真的做得非常好ㅠ」、「不可替代的表情演技，连发音都不错」等等。



奇幻爱情韩剧《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9时30分在「黄Viu」上架，香港观众别错过啦～

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻