一个想长大一个想回春XD Super Junior艺声被谎报年级的小学生喊大叔

Super Junior艺声2022年开设YouTube频道「예세이 Yessay」，完成Super Junior全员YouTuber的壮举。他的频道除了欣赏艺术外也有Vlog性质影片，最新一支来到了小学起待过的天安。

影片有繁体中文字幕也有繁体中文介面，片名「穿上校服进行时空之旅（feat.天安狂犬的真相）」，「天安狂犬」四字相当瞩目，原来是指艺声从天安传出的绰号「天安疯狗」。

问他由来，他煞有其事的说自己高中时候染发又爱骑车，染发怕被老师骂就戴著安全帽上学，但下一句是：「我在网路上看过这种言论。」实情是到现在根本还不会骑车，所以「天安疯狗」究竟何来又变成谜了。



他走访街头还到以前就读的小学，沿路和经过的学弟妹们打招呼，最搞笑的是遇到一对学妹，较高的学妹（在此暂称大学妹）似乎看见有人在摄影便知道艺声是名人，就算不知道是谁也先合照再说，是较矮的学妹（暂称小学妹）好奇频频开口：「大叔你是谁？」



艺声苦笑，回答自己是歌手、Super Junior成员，大学妹还不相信：「真的吗？骗人！」小学妹则是连Super Junior是谁都不知道，艺声听到她又喊大叔，忍不住拜托她别喊大叔了，她才改口「欧巴」（哥哥），艺声听了笑开花，结果小学妹下秒就陷入难题不知该喊哪一个。



艺声坦承不喜欢被叫大叔，问小学妹几岁，她回答「六年级」，艺声只是重复她的话：「六年级？」小学妹便招认自己其实只有一年级。艺声被她打败的笑了，佩服的说：「不愧是清水小学的学生。」字幕还写上一行字：想要长大的学妹VS想要变年轻的学长，注解相当爆笑。



‎完整影片点此观看（天安疯狗的谣言3:28起，遇到谎报年级的小学生9:09起）。

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