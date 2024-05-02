《女高推理班3》原班人马回归！朴芝润预告神秘升级：让我起鸡皮

时隔两年，《女高推理班3》正式回归校园！原班人马朴芝润、张度练、Jaejae、BIBI和崔睿娜（Yena）将化身推理社团成员，找出学校里发生的神秘事件真相，节目现已登陆「黄Viu煲剧平台」，香港观众可以免费收看。

串流平台用户激增

推理型冒险综艺《女高推理班》於2021年在韩国播出后造成不少轰动，第二季更成功带动指定串流平台用户急升120%，难怪《女高推理班3》也让观众引颈以待！据悉节目早於去年12月便完成拍摄，历时数个月的后制期后终於定档四月，可见制作相当用心；本季五位主持人将转学到一所充满可怕诅咒的学校，她们要透过测验和游戏来揭开隐藏在女高之中的秘密。



崔睿娜推理力急升

随著《女高推理班》踏入第三季，「神秘俱乐部」朴芝润、张度练、Jaejae、BIBI和Yena也越见默契，谈到拍摄时最令人难忘的地方，张度练简而精地表示：「今次是崔睿娜推理能力的成长史！」朴芝润更大力夸赞「神秘俱乐部」之间的化学反应：「由於我们非常了解对方，今季我们发挥了彼此的优势来弥补不足；而且林秀晶导演更注重细节，所以在整个拍摄过程中，有很多部分都让我起鸡皮疙瘩！我认为《女高推理班》之所以受到喜爱，是因为『女子高中』这个地方令人充满回忆，却又带点难以言喻的恐惧，我希望观众能够一起感受难以想像的鸡皮疙瘩。」



《女高推理班3》 逢星期六在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看 Viu Original原创韩剧《7人的复活》和《Under The Gun》，《夜限照相馆》、《抓住你的衣领》、《美女与纯情男》、《世子消失了》和《背著善宰跑》，免费紧贴当季韩国人气剧集。



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