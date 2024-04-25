颧骨升天！《泪之女王》戏外比戏里还要甜！金秀贤搂著金智媛躺床上同看一本剧本

「全宇宙都在为他们应援的白洪CP」！

《泪之女王》每播出一集都在刷新自身收视率纪录，早就突破20%大关的该剧，目前朝著tvN历代电视剧收视率TOP1发起冲击。 剧中金秀贤、金智媛扮演的白贤佑和洪海仁的爱情故事打动无数观众，戏里甜蜜也就算了，没想到片场的两人也足够甜，看得观众们根本压不住嘴角。

日前tvN通过官方SNS公开了「金秀贤x金智媛演技派对... 泪奔的13-14集花絮」。 金秀贤和金智媛待机时间一起躺在床上看剧本的场面氛围感和甜蜜感直接炸裂。剧组先表示「放了电热毯，热乎乎的」，金智媛看著镜头说：「正在拍吧？我们组就是这么细心。 」一旁的金秀贤故作没听懂，反问「是说我吗？」逗得全场笑哈哈。



막주라서 메이킹도 이젠 그냥 내려놓은건가

그전 메이킹은 댓글이 비지니스네 안친하네 이러던데 근데 난 상대를 이성으로서 대할때의 어색함이라고 생각해서 입다물고 있었는데

백상에서 김수현 상 타고 수상멘트에 김지원한테 고맙다고하면... pic.twitter.com/w5q84WneqZ — 막따전 (@limjyun33) April 23, 2024

接著，一众演员都在现场等候拍摄。 金秀贤和金智媛被拍到一起躺在床上，金秀贤甚至让金智媛枕著自己的胳膊，保持搂著的姿势，两人同看一本剧本。 花絮片段中，制作组还特意加上字幕「拍摄准备中，就这样躺著同看一本剧本的白洪CP」。 这一幕，哪怕说他俩真的在交往也有人相信吧。

当天拍摄的是白贤佑劝说洪海仁去德国接受手术的场景，两人情绪起伏较大，但作为专业演员的他们迅速入戏，眼泪瞬间落下，将角色的心理全然传达给了观众。



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