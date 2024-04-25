NewJeans粉丝在HYBE大楼前卡车示威：闵熙珍不要再利用成员和她们的家人了！网友：粉丝才是最清醒的

Ador代表闵熙珍和母公司HYBE娱乐内斗升级，双方各执一词，这个节点上不少粉丝和网友开始担心NewJeans的出路。

相关文章：「NewJeans之母」闵熙珍欲夺权自立门户！HYBE对ADOR高层实施监察权：要求闵熙珍辞职

这几日已经有粉丝在HYBE大楼前卡车示威，字幕上写著「Bunnies（NewJeans粉丝名）支持HYBE旗下的NewJeans」、「闵熙珍不要再利用NewJeans和她们的家人了」、「闵熙珍即刻停止诽谤其他艺人」等。

HYBE发现闵熙珍和ADOR高层有夺权想要自立门户的意图，於是作为持有80%ADOR股权的母公司派了审查组，闵熙珍事后即刻发布声明，表示「是和NewJeans成员们商议的结果」，暗指NewJeans已站队，同时怒斥ILLIT抄袭NewJeans成果，就连防弹少年团、 RIIZE等都被牵扯其中。

相关文章：「NewJeans之母」闵熙珍：防弹少年团也是抄袭团，是房时爀抄了我的点子！惹全韩网抨击：太自大了

相关文章：ADOR闵熙珍：这是和NewJeans商量后才发布的声明！暗指成员已站队！恐再发生FIFTY FIFTY事件

NewJeans的确由闵熙珍一手打造，不可否认的是她也为团队倾注了不少心血，成员们对她十分信赖且依赖，从闵熙珍分享过的日常就能看出，成员们会送小礼物和手写信给她，双方关系紧密，因此她才会被称为「NewJeans之母」， 但已经有不少网友和粉丝担心闵熙珍给年轻的成员们洗脑，操控她们选边站队。

卡车示威的事情曝光后就在韩网上引爆热议，网友们纷纷表示：「站在粉丝的立场上来看，利用自己本命来舆论操控，当然会非常生气了」、「真正的父母不是你闵熙珍，而是粉丝们」、「只要NJ的成员们头脑清醒就行，别听闵熙珍的，要听粉丝的话啊」、「 NJ里有不少国小生粉丝，只要这群粉丝才会被闵熙珍骗，已工作的粉丝根本不会被骗到」、「父母应该聪明一点才对啊，NJ可不能成为第二个Fifty Fifty啊」、「成员们默默留在HYBE就行，一定」、「粉丝脑子才是最清醒的」、「粉丝加油，不能弄丢NJ啊」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻