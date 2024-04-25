HYBE起诉闵熙珍渎职、保护NewJeans！已掌握闵背叛证据：指示团队向HYBE施压「最终目标离开HYBE」

HYBE娱乐今早公开针对ADOR的稽核报告，表示已获取ADOR代表闵熙珍和副代表试图篡夺经营权的证据，即将进行起诉。

根据HYBE初步调查，闵熙珍带领副代表A某等人确立了「篡夺经营权+出逃」计划。 A某提供了包含篡夺计划、接触外部投资人的物证，并承认为此拟定了用以攻击HYBE的文件。

根据调查笔录和物证中的对话记录，闵熙珍曾亲自指示经营团队向HBYE施压，例如出售HYBE持有的ADOR股份，还具体讨论了如何与艺人中途解约、如何让ADOR代表与HYBE的合约失效。 图为ADOR经营团队3人聊天室，左侧为闵熙珍：



对话记录中出现「吸引国际资金跟HYBE做交易吧」「要对HYBE的一切行动采取批判态度」「想一想折磨HYBE的方法」等指示，还配合NewJeans回归时期制定了具体的执行计划：「准备5月舆论战」「把ADOR变成空壳带走」。

据稽核对象，「终极目标是离开HYBE」这一句是原封不动记录了闵熙珍所言。 HYBE将在今日（25日）以渎职等嫌疑对闵熙珍等相关人士提出起诉。



对於夹在中间的NewJeans，HYBE表示会尽最大努力进行保护，包括为成员们提供心理和精神方面的支援，尽快与成员们的法律代理人（父母）尽快见面、探讨保护成员的方案。 HYBE代表对於让大家担忧致歉，表示艺人是K-POP的宝贵资产，会尽全力帮助其获得心理疗愈和精神稳定。

对於这次HYBE和闵熙珍的内斗，很多网友站在HYBE这一边，认为NewJeans搞不好会变成第二个FIFTY FIFTY，希望成员和父母看清事态、抓住HYBE给出的机会，并批评闵熙珍「藉助别人的钱获得成功后竟图谋背叛、根本是小偷被抓」， 甚至心疼房时赫对闵熙珍错付了信任，称现在更需要接受心理援助的可能是房时赫。



此外，闵熙珍也很快做出回应，表示会在今日下午3点（韩国时间）召开记者会。

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