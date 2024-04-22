每集结尾都是经典！高人气新剧《背著善宰跑》心动纯爱不拖遝，编导太强获誉「Ending美食店」

在追《背著善宰跑》的朋友请举手！最近对周一保持宽容态度的唯一理由就是善宰，每集都给人好多快乐和疗愈，精彩结尾更是回味无穷，今晚也不能错过啦！

由金惠奫和边佑锡主演的《背著善宰跑》讲述忠实粉丝穿越回过去试图拯救本命的故事，筹备期间未受太多关注，开播后立即变成话题度黑马，每一集都既心动又烧脑，剧本、导演、演员全部没得挑，让很多从不看青春剧的观众也沦陷了！



目前更新的4集每次都伴随震撼有力的结尾，今晚追第五集之前，不妨一起回顾下这两周来的心动！

EP.1 阵雨

小率穿越回高中发现善宰一切完好，又想到15年后的他孤独去世，瞬间悲喜交加泪流满面。 善宰撑著伞走向小率，和34岁时一样把整个伞倾斜给她，说出了和未来同样的话：「你为什么在哭？」强烈的宿命感第一集就把观众拉进坑底！





EP.2 本命

第二集小率努力阻止善宰参加比赛以避免受伤，却总是弄巧成拙，反而被善宰屡屡误会。 观众也以为小率搞砸了，没想到在结尾看到善宰视角：原来早在小率留意到他之前、准确说是第一次见到小率时，善宰就开始暗恋小率，就连喜欢薄荷糖也是因为小率！如果说34岁任率的本命是偶像歌手善宰，那么19岁柳善宰的本命就是邻居女孩小率......





EP.3 告白

善宰鼓起勇气向小率告白、分享了甜甜的初吻，然而小率当时醉到断片，第二天完全不记得这回事。 这时金太成对小率告白，关键时刻小率突然穿越回2023年！19岁的无知小率接管身体答应太成，34岁的小率则回到善宰去世的夜晚，茫然无助趴在冰冷河水中。 突如其来的变故让人超想立刻接下一集！





EP.4 记忆

小率被醉汉纠缠掉入水中，善宰发动游泳技能将她救起，小率终於想起这不是善宰第一次救她，之前出车祸时也是善宰... 然而当时的小率只顾怨恨自己再也不能走路，没留意到善宰因此背负了过於沉重的自责。 小率看著善宰关切的脸，无比心碎：「我失去的是记忆，还是你？」





一开始以为只是女主报恩、互相拯救的故事，没想到男主比女主更早陷入单恋，还在她不知道（忘记）的时刻舍身相救、默默承受歉疚，纯爱又虐的展开真的令人太揪心，追到欲罢不能啊~

《背著善宰跑》每周一二更新，香港观众可在黄Viu煲剧平台同日追看。 今晚就能看到第5集了，快点快点！



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