李宝英与出轨老公正式开撕！《Hide》恶毒女李清娥目标究竟是金钱还是复仇～结尾再度掀反转高潮（EP.7–8）

[有雷]细节超多的《Hide》看的时候一定要专心啊！李宝英发现老公李茂生与邻居李清娥上演婚外情，两人还计画卷款潜逃海外，於是正式联合警方欲逮捕腥夫。不过李清娥竟还有更深一层的盘算，连李茂生都栽在她手里。李清娥父亲入狱，要求李宝英为其辩护，这所谓的父亲却让李宝英吓得嘴唇颤抖！

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惊讶发现老公车成宰（李茂生饰）竟与邻居河妍珠（李清娥饰）拥吻，罗文英（李宝英饰）气得开车冲向站在客厅的两人。车成宰不仅毫无悔意，更气愤老婆报警抓他，令他蒙羞。而河妍珠则是在一旁冷冷看著两人上演这出戏码。文英心寒离开，只想著如何让女儿接受这样的局面…也思考著河妍珠的真正目的是什么？



原来这一切都是车成宰与河妍珠的阴谋，车成宰利用假死来洗白身份，两人大可卷走金信集团的资金后远走高飞。车成宰刻意在家中留下大量现金，想营造成罗文英是为了钱谋害亲夫。但这一切计画终究宣告失败，变数就在於罗文英实在太相信也太了解车成宰，揭开了他假自杀的骗局，也导致一连串的真相被掀出。



文英只好与检察官好友信花以及警方合作，都振宇也在一旁协助。车成宰以黄太洙的身份想搭船出国，并与河妍珠在苏黎世会合，共同领取金信集团的800亿海外资金。不过车成宰未能想到河妍珠其实想牺牲掉他，文英与警方合作，想找出车成宰手上的假护照，证明他假冒黄太洙。不过在追赶的情况之下，成宰将护照烧毁，并扯谎说自己也在追逐黄太洙这个人。同时河妍珠也在公司遭逮捕。



河妍珠要求罗文英为其辩护，罗文英开始感觉河妍珠并非为求财，而是以报复罗文英为目标而来。河妍珠软禁金信集团的会长，不停为其注射药物并且断绝他与儿子的联络，甚至最终导致会长休克死亡。河妍珠的父亲也为此被逮捕，为了知道她的真正目的，罗文英再度接受委托前往与狱中的河父会面，但情况再度令她感到冲击，出现在眼前的，竟是自己认为儿时就已死亡的父亲！原来假死这方法不只老公，连爸爸也用过？河妍珠在门外露出了得意的笑容……



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