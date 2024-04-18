《泪之女王》本周抢先看！「再次宣布成爲夫妻的白洪」金秀贤＆金智媛重新回到新婚的甜蜜模样♥

《泪之女王》上周第12集刷新自身最高收视率20.7%（首都圈23.2%），今日（18）公开的第13、14集先公开中，预告了白贤佑（金秀贤 饰）和洪海仁（金智媛 饰）重新回到新婚的甜蜜模样，看完又更期待这周播出了>///<

洪海仁一起去白贤佑之前自己住的房子，两人在电梯前遇到邻居阿姨。阿姨看著白贤佑打招呼说：「是11楼的小伙子啊！」这时挽著白贤佑手臂的洪海仁对她说：「他不是小伙子，我是他的老婆！」展现甜蜜的一面。阿姨又问：「不是...你搬进来的时候不是说自己一个人住吗？这么快就结婚了？」对此，白贤佑回答说：「是的！」阿姨听到也兴奋地说：「哎一古！原来是新婚夫妇啊！正是好时候！」



两人进到房子里后，洪海仁就对白贤佑说：「我们现在不是正式宣布是新婚夫妇了嘛！」对於白贤佑「爲什么是正式宣布」的提问，洪海仁回答说：「如果小区里有一个这样的人知道的话，第二天连1楼便利商店的兼职生都会知道，听说11楼的小伙子和非常漂亮的女人结婚了。」还展示自己的美貌 XD 白贤佑看著洪海仁说：「所以呢？」洪海仁就说：「那我们应该要像『正是好时候的新婚夫妇』一样啊！」两人之间充满粉红泡泡♥♥



特别先公开的影片一公开，也让观众们纷纷表示：「竟然停在这里」、「什么时候才能等到正式放送」、「陷入金秀贤的眼神中」、「第13集一定会超级精彩」、「希望tvN不要骗人」等反应非常热烈。

在之前的第12集中，白贤佑第还向洪海仁第二次求婚，但却遭到拒绝。之后，以白贤佑发现洪满台会长的秘密资金隐藏在家里内部的线索，和家人一起进入隐藏的秘密空间的场面落下帷幕。距离结局只剩下4集，剧情会如何发展也让观众们都相当好奇！



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