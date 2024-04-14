热播剧《泪之女王》网上热度高！「洪海仁」金智媛IG追踪破千万，网友：「希望可以多多更新」

热播剧《泪之女王》由金秀贤、金智媛主演，讲述一对结婚三年、女强男弱的财阀夫妻，因不对频的生活使婚姻遭遇危机，在克服困境后两人的爱情如奇迹般再次绽放的故事。

剧中，金智媛饰演白贤佑的妻子、Queens百货社长「洪海仁」一角。这次她化身财阀千金的她美出新高度，再加上精湛的演技，无论是情绪神态或是诠释台词等，总是能让观众马上入戏，因此获得许多观众的喜爱，演艺事业也再创高峰。



而金智媛的 IG 追踪人数在《泪之女王》播出前是818万左右，在今日（14日）已经正式突破1000万，短短的时间就涨200多万的追踪人数，真的非常厉害！不过...金智媛真的太少更新，让不少粉丝「喊话」：「希望可以多多更新」、「恭喜！恭喜」、「真的很少在更新，能突破1000万真的非常了不起」、「发个自拍照庆祝吧～姊姊」等等。



在第11集尾声中，洪海仁原以爲在自己旁边是白贤佑（金秀贤 饰），没想到白贤佑却从另外一台车下来，因为病情恶化让她把尹殷盛（朴成焄 饰）误认成是白贤佑。夹在两人之间的洪海仁困惑的眼神提高不安感，三人的关系将如何发展备受关注。



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