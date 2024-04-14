《泪之女王》金智媛的又一人生作：美貌与演技并存，不仅仅只是游离於表面的美

都说好演技如同整容，能让颜值普通的演员看上去魅力倍增，而当一名本身颜值就很不错的演员同时还拥有一张美丽的面孔，那对身为观众们的我们来说绝对是一场视听盛宴。

最近热播中的《泪之女王》女主角就是这一类，颜值与美貌并存。 剧中金智媛扮演了财阀三世，女王集团的继承人洪海仁。 美貌+财力+能力，一旦拿捏不好分寸，肯定会被骂惨，就连洪海仁自己都承认她的外貌出众，聪明伶俐，就是性格不好。 同时还有著顶级的自尊心和野心，一旦金智媛表演时火候掌控不好，多一分显得刻薄孤傲不近人情，少一分又凸显不出财阀千金的气度。 好在剧中的洪海仁既有冷酷、高傲，令人讨厌的一面，更有可爱、生动、滑稽，甚至尴尬的形象，人设十分饱满，当她落泪时，并不代表软弱，反而是一种无声的抗议，金智媛用自己的理解塑造出了丰满的洪海仁。



观众们一直都知道金智媛是美丽的，从她出道开始就这样认为，这种美哪怕放在百花齐放的韩娱圈也数一数二，然而无论是早前的《太阳的后裔》、《三流之路》，抑或是《阿斯达年代记》、《我的出走日记》，虽然金智媛的演技也收放自如，但观众们最先关注到的还是她的美貌，演技永远被掩盖在颜值之下。



直到《泪之女王》，金智媛依旧美得亮眼，但演技更上一层楼，无论是情绪神态，还是台词动作，她的表演都很能让人带入到剧情中，比如在和妈妈讨论弟弟的事情，反问妈妈「没想过我也会生病吗」 时表现出来的委屈和隐忍，带有期待却又知道期待不会成真的复杂心理，层层递进的情绪让观众心疼不已，进而更加讨厌妈妈。



《泪之女王》里的金智媛，不仅仅只是游离於表面的美，经过演技的加持，整个人都大放异彩。

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