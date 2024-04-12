IU新造型「金发红唇」快要认不出！接棒雅诗兰黛「全球品牌大使」韩国第一人，超美代言照公开引轰动

顶级专柜美妆品牌ESTEE LAUDER雅诗兰黛今日宣布，将歌手兼演员IU选为新的全球品牌形象大使，令她成为继润娥「亚太区品牌大使」之后首位担任全球品牌大使的韩国人。

IU的代言宣传活动从本月正式开始，全新公开的代言照片选择了金发红唇的冲击性造型，大胆突破以往风格令人眼前一亮：





影片中IU在夜幕和烟花下游走，最后一幕展现出纯净无暇的素颜感，每一帧都超美：



对於成为首位韩国籍全球品牌形象大使，IU表示：「我很高兴能够加入雅诗兰黛。 尤其是作为由女性领导创立的具有象徵意义的品牌，受到全球众多女性的喜爱。 非常荣幸能够成为其中一员。 」



雅诗兰黛全球品牌总裁Justin Boxford表示：「我们很高兴请来IU担任新的全球品牌形象大使。 IU是韩国长时间以来最具影响力的艺术家之一。 她通过自己的音乐和出色的社交媒体存在感，以非常深入和富有意义的方式与全球粉丝沟通。 我们很高兴能够与这位具有才华和启发力的艺术家合作，与亚洲和全球的新一代消费者进行交流。 」

同时，雅诗兰黛亚洲区首席副总裁兼总经理Kyumoon Lee表示：「在过去的16年中，IU在事业的各个方面都扮演了先驱者的角色，以才华、热情和奉献精神激励了全球粉丝。 她超越了自己的影响力，致力於实现她的目标并回馈社会，这与我们品牌的核心价值深深相连。 」

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