Brian和Super Junior始源疏远因为「简直是牧师」XD 帮厉旭喊话：「High Five哈几马」

在韩国歌坛也有一席之地的双人歌手团体Fly to the Sky，成员Brian近年因YouTube节目《清洁狂Brian》综艺效果十足翻红，近日他受邀Super Junior厉旭的YouTube节目《人生喀嚓》，两人身为SM娱乐前师兄弟聊得很愉快。

Fly to the Sky 2005年离开SM娱乐，而Super Junior正准备从SM出道而已，虽然在SM并没有太多接触，但后来还是有缘认识，包括后来观赏Super Show和厉旭合影，私下还和始源很熟识。Brian也说很喜欢上SM出身艺人的节目，表示这些艺人都很有「老SM」的氛围。

而为什么会「曾经」和始源熟识呢？Brian说两人有共同信仰，但「他的信仰太强烈了」，厉旭一听就爆笑出声。Brian解释：「我的意思是我也有坚定信仰，但必须更集中(?)我们的生活，他就像Super Junior的牧师。」也透露当时会去看Super Show完全是因为人情压力，担心没到场欣赏始源会生气XD。



Brian试图取得厉旭的认同：「他很容易生气，对吧？」厉旭：「很容易……」不过Brian听厉旭说始源对房地产很了解、有「特别的气韵」能让房价上涨，马上见风转舵：「始源我们连络一下吧！」

聊到成员间会不会吵架，Brian说他和焕熙（Hwanhee）以前在宿舍，有不高兴的事就是各自回房间，完全没有吵架机会，此时又有始源的局了，因为轮到厉旭聊自己和始源的吵架故事，也就是有名的‎「恰信一搜事件」‎！没想到Brian和厉旭，除了打扫方面很有共鸣，连始源这件事也是！

厉旭说自己只是想停止始源继续High Five（击掌），结果始源生气的问他：「你有自信以后都不和我见面了吗？」Brian不可置信：「就因为High Five？」且老实的说始源每次和自己见面就要握手时，他心里也会想说：「我们昨天才见，现在又要握……」Brain相当理解厉旭的心情，替他想怪招：「你要戴刺刺的手套（指压手套）！」尾声还替厉旭向始源喊话：「拜托不要再High Five了始源！」非常搞笑。



▼完整节目（3:09始源信仰太强烈、5:57始源的房地产气韵、17:06吵架故事、23:33 Brian说厉旭一个人也很不错，成员太多好烦，然后向始源喊话）



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