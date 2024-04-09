李浚荣最终吞败！《篡位》李宰旭靠聪明机智走上成王之路～（EP.11– 12完）

[有雷]充满野心的《篡位》已送上最终结局，陷入昏迷的会长，只能依靠李宰旭为他守护强五集团。而李浚荣虽然动作频频，最后仍然不敌李宰旭与强诚洙联手，锒铛入狱后下场悲惨。最后「皇家公路」终於完工，李宰旭也登上了强五集团的会长之位。

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强五集团会长陷入昏迷，而虎视眈眈的强仁夏（李浚荣饰）处心积虑要入主强五，原本潜入病房打算拔掉会长呼吸器的他，却被韩太悟（李宰旭饰）制止，回想起两人的过往，太悟感慨为何仁夏成了可怕的怪物，仁夏毫无悔意并向太悟宣战。



仁夏首先对付的是狱中的老友牟室长，牟室长为了保全仁夏而选择一个人扛下所有罪行，仁夏先是打电话向他道歉没能去狱中看他，安慰了一番之后，牟竟在回到房间的途中遭到狱警短刀袭击而倒地。仁夏安排狱警将牟灭口，如此一来将没有人知道强仁珠的死亡与仁夏有关。牟幸运捡回一命，此时太悟也来到狱中医务室，告诉牟室长强仁夏令人心寒的真面目，希望能与牟联手让强仁夏尝到苦头。



二哥强诚珠从小到大就是听从母亲的指挥，在会长昏迷时刻，母亲正打算做些什么并且入主强五集团。不过在记者会即将开始之前，却有许多检警来到他家，证据确凿直接逮捕了会长夫人。而太悟的父亲也突然获得了可出狱的休假3日，他一出狱立即找上了太悟住在寺庙的母亲，母亲因受到惊吓而踩空摔死。此时的强仁夏，大动作召开记者会，宣布自己成为强五集团的临时代理会长。



太悟的母亲留下遗言，希望他放下仇恨。强诚珠则是对狱中的母亲说，希望以后能够摆脱母亲的野心，只想为自己而活。想守护强五集团的太悟与诚珠合作，出动检警在公开场合逮捕强仁夏，并且由正在狱中的牟室长成为证人，和盘托出强仁夏的犯行。强仁夏也因此被判无期徒刑，最终在狱中轻生。



会长终於康复，他将强五集团交给最有能力的人，於是由太悟成为了会长。诚珠也愿意在其身边工作，并尽到监督之责。韩太悟一路走来终於站上了顶峰。

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