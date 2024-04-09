李濬榮最終吞敗！《篡位》李宰旭靠聰明機智走上成王之路～（EP.11– 12完）

[有雷]充滿野心的《篡位》已送上最終結局，陷入昏迷的會長，只能依靠李宰旭為他守護強五集團。而李濬榮雖然動作頻頻，最後仍然不敵李宰旭與強誠洙聯手，鋃鐺入獄後下場悲慘。最後「皇家公路」終於完工，李宰旭也登上了強五集團的會長之位。

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強五集團會長陷入昏迷，而虎視眈眈的強仁夏（李濬榮飾）處心積慮要入主強五，原本潛入病房打算拔掉會長呼吸器的他，卻被韓太悟（李宰旭飾）制止，回想起兩人的過往，太悟感慨為何仁夏成了可怕的怪物，仁夏毫無悔意並向太悟宣戰。



仁夏首先對付的是獄中的老友牟室長，牟室長為了保全仁夏而選擇一個人扛下所有罪行，仁夏先是打電話向他道歉沒能去獄中看他，安慰了一番之後，牟竟在回到房間的途中遭到獄警短刀襲擊而倒地。仁夏安排獄警將牟滅口，如此一來將沒有人知道強仁珠的死亡與仁夏有關。牟幸運撿回一命，此時太悟也來到獄中醫務室，告訴牟室長強仁夏令人心寒的真面目，希望能與牟聯手讓強仁夏嘗到苦頭。



二哥強誠珠從小到大就是聽從母親的指揮，在會長昏迷時刻，母親正打算做些什麼並且入主強五集團。不過在記者會即將開始之前，卻有許多檢警來到他家，證據確鑿直接逮捕了會長夫人。而太悟的父親也突然獲得了可出獄的休假3日，他一出獄立即找上了太悟住在寺廟的母親，母親因受到驚嚇而踩空摔死。此時的強仁夏，大動作召開記者會，宣布自己成為強五集團的臨時代理會長。



太悟的母親留下遺言，希望他放下仇恨。強誠珠則是對獄中的母親說，希望以後能夠擺脫母親的野心，只想為自己而活。想守護強五集團的太悟與誠珠合作，出動檢警在公開場合逮捕強仁夏，並且由正在獄中的牟室長成為證人，和盤托出強仁夏的犯行。強仁夏也因此被判無期徒刑，最終在獄中輕生。



會長終於康復，他將強五集團交給最有能力的人，於是由太悟成為了會長。誠珠也願意在其身邊工作，並盡到監督之責。韓太悟一路走來終於站上了頂峰。

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