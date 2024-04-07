韩韶禧银行代言交棒高允贞，烧酒广告有望签约金智媛！业内人士爆《无法抗拒的他》之后就不再受控

韩国农协银行今日宣布由高允贞接替韩韶禧担任新的代言人，本周即将推出全新制作的印刷物广告，代言影片也将通过电视、YouTube、SNS等渠道陆续公开。

农协银行表示，韩韶禧和姜河那从2021年3月开始担任代言3年，不久前已合约期满。 新代言人选择高允贞，是因为她的积极形象和时髦魅力深受MZ世代喜爱，有望为农协银行平易近人的品牌形象增添更多流行感。



高允贞近年来作品不断，从《Sweet Home》《还魂》到《MOVING 异能》逐渐积累实力和人气，凭藉开朗干练的形象晋升广告业界最新蓝筹股，在农协银行内部讨论时获得一致推荐。



农协银行2012年请薛景求、崔岷植、宋康昊等实力派演员代言，随后签约棒球运动员柳贤振增添亲近感，2019年签下出道仅6年的演员丁海寅以吸引年轻客户，之后的姜河那、韩韶禧、高允贞都体现了主打年轻化的品牌方向。



同时，韩韶禧另一烧酒代言「初饮初乐」也宣布一年合约到期后决定不续约。 考虑到该品牌前几任代言人的合约期都在1年以上，很难不让民众多想。 目前该代言有望有《泪之女王》主演金智媛填补。





此外，韩韶禧上月被爆与柳俊烈热恋，因前女友惠利一句「真有趣」遭网友质疑「换乘恋爱」，为澄清真相展现出极具攻击性的回应态度而引起争议。 这期间，上述两个品牌均表示合约到期不再续约。

虽然两品牌方均表示该决定与恋爱无关，但据韩媒MyDaily，广告业人士认为韩韶禧在本次事件中展现出的「不确定性」令广告商不得不慎重考虑，因为签约艺人代言时除了外貌亦看重人品、事业、沟通能力，而韩韶禧从公开恋情到PO文争论、表达不满、 删除blog，一系列行动都是单方面展开，令人难免担忧日后若遇到其他情况也会做出类似的不受控行为。



亦有多位业内人士通过Newsen透露，韩韶禧所属社早已失去对她的管理能力：韩韶禧自从《无法抗拒的他》之后就不再听取公司关於私生活方面的建议，向韩韶禧提议作品和广告时必须以不触犯其心情为前提，并且所有决策都按照韩韶禧的意愿进行。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻