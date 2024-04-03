【韩网热帖】不适合结婚的性格特徵

大部份无法与异性长期交往的人都是有个人主义倾向，比如自己的问题尽量自己解决、不喜欢接受别人帮助，对别人的生活不太关心、只想自己，经常被人说缺乏情谊，总体比较理性。

- 必须AA，一旦觉得欠债就必须全部还上

- 对於自己人以外的人一毛不拔

- 觉得kkt之类的联络很麻烦（感受不到必要/个人时间收到联络甚至会生气）

- 自尊心极强

- 眼力很快，擅长看懂别人想法

- 非常现实

- 想法过多

- 和所有人保持一定距离，非常讨厌有人越线

- 不强迫别人接受自己的主观想法和价值观（擅长理解包容/具有开放性）

- 与异性交往时一开始非常顺利，但长期维持需要非常大的努力。

就算头脑中已经计算完毕... 还是要假装不知道不计较，方可长久。

韩国网友评论：

1. 是我是我，所以只追星不谈恋爱kkk

2. 只谈过一次就深刻认知到：这不是我该干的事

3. 是我耶... 自己一个人活得很好，孤独是什么？

4. 感受不到恋爱需求，独自一人也很幸福kkk

5. 脑袋里从来没有恋爱结婚的想法，就连小学时都没有过

6. 高中就跟父母宣布独身

7. 对别人的生活不感兴趣，恋爱结婚都不适合我

8. 没有人比我自己的生活更重要

9. 我朋友们也都这样，所以20年了kkk

10. 李泳知

11. 非常不喜欢依赖或亏欠别人...

12. 二十岁时就告诉妈妈不婚，就算为对方著想也不该结婚，想到和别人一起生活就好烦

13. 是我，不过我遇到了和我一样的人，现在是顶客kkk虽住一起但生活节奏不同，各自按自己时间吃饭、卧室书房都分开，有点像室友kkk家里有一个值得信赖的男人让我感觉非常安心和满足，老公也对我没什么期待，互相遵守界限很满意

14. 我就是这样，老公也差不多，我俩过得挺好、不打架~

15. 我也是，正在谈长期恋爱，好像一旦遇到对的人就会成为例外

16. 现在不婚人士变多也是这个原因，这些人以前也存在但碍於社会氛围强忍著结婚了，现在风气变了所以不婚

出处：https：//theqoo.net/hot/3163778677

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