无麻醉截肢震慑观众三观！「狗血剧教母」金顺玉全新力作《7人的复活》黄正音尖叫两年练出腹式呼吸

「狗血剧教母」金顺玉全新力作，云集严基俊、黄正音、李准、李侑菲、申恩庆、尹钟焄、赵胤熙和赵在允一众实力派演员主演的Viu Original原创复仇韩剧《7人的复活》已登陆「黄Viu煲剧平台」同步上线。日前首播后再掀起热讨，其中黄正音接受无麻醉截肢手术更令网民议论纷纷，剧情震慑观众三观！

李准复活部署复仇

承上季剧情，Viu Original原创复仇韩剧《7人的复活》讲述闵道赫（李准饰）走出鬼门关奇迹苏醒，然而富商Matthew（严基俊饰）、实质是人称K的冷血恶魔已在琴罗熙（黄正音饰）的帮助下成功洗底，由杀人犯变身全民英雄！「邪恶共同体」为求自保，一一顺从K的安排，梁进谋（尹钟焄饰）不但和高明智（赵胤熙饰）假结婚，更担任首尔市高官，逐步入侵政权。此时琴罗熙意外发现女儿死前的自白影片，顿悟自己是主要帮凶，她因此良心发现，决心向K及其党羽复仇！为此她暗中帮助闵道赫，让对方能够重新回到人前⋯⋯



由金顺玉撰写的《The Penthouse》系列堪称「狗血剧教科书」，《7人的复活》亦有向前作致敬，如两部剧集均有少女坠楼、假死复仇等情节，不过最震撼观众眼球的一幕，非黄正音截肢莫属！剧中琴罗熙在策划谋反的过程中意外伤腿，为了不被K发现，她拒绝到大医院求诊，转而在小诊所接受无麻醉截肢手术，让不少网友直呼疯狂，「顺玉宇宙」果然不会令人失望。



严基俊难得演忠角

Viu Original原创复仇韩剧《7人的复活》灵魂人物严基俊出席剧集发布会时分享了「恶人专业户」的心路历程：「我很高兴我在第一季扮演忠角，因为这是我几年来第一个接到的好人角色！不过在第二季里，我就只是一个反派，这一季会死多少人呢？」黄正音则对离婚一事感到抱歉：「我们投入了大约两年来准备和拍摄，但由於我的个人问题，为工作人员和演员带来了伤害，我感到很抱歉。」她也提到两个孩子为她带来演戏灵感：「生孩子前后的感觉完全不同，我很感谢我的两个儿子，他们让我以不同的方式看待世界，所以我需要一段时间，才能理解残忍抛弃女儿的罗熙。」



黄正音尖叫两年练出腹式呼吸

谈到《7人的复活》与《7人的逃脱》的区别时，黄正音笑言今集学会保护观众的耳朵：「我尖叫了一年八个月，一开始我的声音很难听，但是后来我的腹式呼吸有所改善，所以我想大家可以更舒服地收看第二季。」Viu Original原创复仇韩剧《7人的复活》逢星期五、六晚上10时30分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《夜限照相馆》、《抓住你的衣领》和《美女与纯情男》，免费尽览最新韩国话题剧集。



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