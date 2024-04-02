韩韶禧演员出道前刺青照再引关注！ 公司砸2000万洗掉，此前试镜多次都落选

近两周韩娱圈焦点全都在柳俊烈、韩韶禧的恋爱、分手上，赚足了网友们的注意力。

有韩媒公开了韩韶禧刚出道时的故事，再次冲上热搜。 韩韶禧先入行模特圈，之后才踏入娱乐界。 2017年通过《重逢的世界》出道，直到2020年凭藉《夫妻的世界》里的小三角色一夜爆红，成为了娱乐圈的大势。 从此之后已然是大明星的她的一举一动受到了更多的关注。

随著韩韶禧和柳俊烈恋爱，卷入「换乘恋爱」风波，加之急於解释连公司都拦不住，使得负面评论激增，关於她的旧闻再次被提及，其中一个就是刺青。过去曾有网友曝光她未正式出道前的刺青与抽烟照，当时她非但没有刻意避讳，甚至大方表示「那时候的样子是我，现在的样子也是我」，爽直的性格非常圈粉。



Theqoo上有网友曝光「9ato娱乐花了2000万帮韩韶禧洗掉刺青，当初还是模特的韩韶禧虽然事业很不错，但当演员并不容易，公司帮她拉来了很多电视剧试镜的机会，但几乎都落榜了。」 拍摄《夫妻的世界》时，韩韶禧已经是洗掉纹身状态，她本人也曾承认，是为了当演员才除掉刺青。

网友们得知此事之后，留言称：「洗得真干净啊，不过喜欢刺青这个爱好也很酷」、「我觉得没有刺青更美」、「公司都花钱帮她洗掉了，但她还是会贴刺青贴纸，看来是戒不掉了」、「只是能看到的地方都洗掉了，骨盆刺青还留著」、「想当演员的话，刺青很受限，拍广告也是」、「 公司好辛苦，现在也很辛苦」、「不洗掉怎么可能让她当演员，胳膊上那么大的刺青，谁会用她」等。

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