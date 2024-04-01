【K社韩国小百科】雪岳山「摇晃岩」被留学生合力推落？！韩国最经久不衰愚人节假新闻，风靡20多年仍有人上当

今天是谁又被骗了？！XD

「摇晃岩」（又称 动岩）是雪岳山著名景点之一，位於继祖庵门前，本体是一颗直径2.5米、接近球形的大石头，看起来一推就会摇晃、吸引很多人上前尝试，但据说「手感」相当稳固。前不久韩惠珍、旗安84、李施彦登雪岳山时也有尝试，岩石纹丝不动：





今早韩网论坛有人贴出紧急新闻，称昨日凌晨有11名来自美国的留学生参观摇晃岩时将其推落下山，被警方以破坏文化财产为由立案。 据悉当时导游介绍称「摇晃岩不论如何用力推都只会摇晃不会坠落」，留学生认为根本是胡扯，於是集结平均体重89kg的11人之力，结果真的把岩石推落下去。 附近目击者透露，摇晃岩坠落时发出轰然巨响：「砰~！」

实际上，这则惊人的「新闻」是在韩国流传超过二十年的愚人节玩笑，「砰」的韩文뻥就是「说谎」XD「摇晃岩坠落说」2001年诞生於首尔债券市场，当时雪岳山管理处职员接到几十通询问电话，忙得不可开交。

之后每年愚人节这则假新闻都会重现、只是细节有所变化，2020年还登上韩国入口网站热门搜寻趋势第2，令雪岳山国立公园管理处不得不在脸书登出澄清声明：「摇晃岩仍然健在。 」



今年仍有不少人上当，但其实这么多年过去，也有蛮多韩国网友已经熟悉套路，只是很享受假装被骗的感觉：「当你刷到这篇，意味著愚人节又到了」「点进来就是为了看多少人被骗」「每年都上当的人就是我」「必须看到这篇才能有愚人节实感」「每年都推石头被抓、又每年都来旅游的美国留学生」「 哇我第一次见，真的气炸了kkk」

▽最后分享一下韩国民众试推「摇晃岩」的效果，其实要讲究方向，像第二支影片那样侧向推才会摇晃：



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