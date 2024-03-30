【韩网热帖】韩韶禧法国签证相关发言被指有误

韩韶禧曾在罗PD网综里透露，自己考上了法国学校、需要存摺里有6000万韩元才能办签证，为此打工赚钱从而踏入演艺圈。

近日一位常居法国的艺术家兼美术大学留学顾问发布影片表示，很多人因韩韶禧发言来咨询存款证明事宜，他表示法国留学条件是每月80万韩元，以12个月计算即是960万韩元，希望藉此纠正错误信息。



一般国立大学留学需要提供韩国大学的入学证明，但如果是国立艺术大学，只需要提供高中毕业证书即可。此外，申请法国学校前必须获得DELF（法语程度检定证明）。

相关影片：



韩国网友评论：

1. 为何我会想起徐睿知？一个西班牙一个法国kk

2. 韩韶禧啊，给大家看看入学通知吧，你也是徐睿知吗？

3. 对学历自卑的人都这样，说得好像真被录取似的

4. 比起换乘恋爱，先解释这件事吧

5. 只要公开录取通知书和语言证书即可，否认换乘时写了那么多，相较之下这件事简单多了

6. 她似乎是无法容忍被冤枉的类型，如果这件事也冤枉，就请解释清楚

7. 想去法国留学的人可能会被她误导，纠正是有必要的

8. 我有很多从国立艺大毕业后留学的朋友，法国和德国对经济条件要求不高，而且艺大有很多支援，没有6000万存款的朋友们也都顺利就读了，这个真的很奇怪

9. 我懂她为何看上柳俊烈了，两人都对知识有很强虚荣心、都讲话前后不一致，法国留学生那么多，干嘛说话呢？

10. 也许她是想打造这样的形象，那我是不是也可以说：其实我考上哈佛只是没去？

11. 她是不是把6000欧元记错成6000万韩元？

12. 只是有点添油加醋而已，又不是伪造学历，不要太计较啦

13. 又没有伤害别人，想想具荷拉和Sulli吧，口下留情

14. 现在又开始说她是撒谎精吗，太危险了，不要再藉口追求正义进行魔女狩猎了，想想Tablo被质疑学历造假的事吧

15. 希望韩韶禧不会因为这种帖子受伤...

出处：https://www.youtube.com/watch?v=DA5Qi2xkyrw&ab_channel=%EC%9C%A0%EC%9E%A5%EC%84%A0%EB%B0%B0_Yujangseonbae，https：//theqoo.net/hot/3160679014

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻