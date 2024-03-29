时隔10年iKON Bobby解释《SMTM3》diss防弹少年团RM的原因：若diss EXO的话，我会死很惨

YouTube综艺《Money Chord》最近反响很不错，前不久邀请了男团iKON成员Bobby做客，没想到Bobby提及10年前参加《Show Me The Money3》时的旧事，又一次引发关注。

《Money Chord》中，主持人向Bobby提到了10年前他参加《Show Me The Money3》时曾diss过防弹少年团RM的事情。 Bobby在歌曲《举起盾牌Bounce》、《Come Here》等歌曲中疑似针对防弹少年团成员RM（Rap Monster），「叫我怪物（monster）吧，我没有给自己起这个名字，说到技术和外表，我是站在防弹玻璃前的元斌」。 之后同年MAMA舞台上，RM也就用rap回应了Bobby的diss，称「举起盾牌跟过来啊，Rapper音痴Rapper」。



时隔10年Bobby回想当时的情景，表示：「有人问我『为什么你不diss EXO呢？』，EXO有很多粉丝，我的真实回答就是如果我惹上EXO，我会死得很惨。 」作为大型企划公司SM娱乐旗下的人气男团，EXO在2014年处於巅峰时期，而防弹少年团则是中小型企划公司走出来的低人气团，两方知名度、人气、粉丝群根本不是一个量级，於是Bobby挑了个「软柿子」。 主持人补充道：「其实嘻哈文化中一直存在diss，并非是真实的个人攻击，不过当时不少粉丝并不理解。 从某种意义上说，这是一种尊重。 你的diss是因为你想要一场激烈的较量。 这是一场有趣的较量。 」



网友们在看到Bobby的解释后评论道：「真有趣啊」、「他攻击RM是因为在2014年BTS没有EXO那么火」、「没想到你挑的软柿子最后成为了最强者吧」、「他是个懦夫」、「这就是嘻哈？哈哈，欺负弱者？」、「他为什么现在才提起这个？哈哈」、「看到这样的事情，我真的很高兴BTS取得了成功」等。

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