《新人歌手曹政奭》的最强人脉！与老婆兼歌坛大前辈Gummy合照曝光后引发热议

一线演员曹政奭转型成创作歌手，找来老婆&歌坛大前辈Gummy，以及知名Hip hop双人组Dynamic Duo助阵自己的首秀，这阵容太华丽了吧！！！

Netflix 成功举办了演员曹政奭作为歌手的首秀。

신인가수 조정석씨를 보러 왔다네요 pic.twitter.com/w2P5G6zVda — 바카 (@qzkttm) March 27, 2024

《新人歌手曹政奭》是拥有20年经验的演员、对音乐真诚、梦想成为创作歌手的曹政奭的新人歌手出道计划。昨天27日，曹政奭在首尔龙山蓝色广场举办了歌手出道showcase「你能听一下吗？」迈出了作为新人歌手非常重要的第一步。



曹政奭以新人歌手而非拥有20年经验的演员身份登上了舞台，热情地演唱了出道歌曲，向粉丝们展现了他作为歌手的首场表演，歌迷的爱与支持也充满了现场。

其中，曹政奭的第一个「不可取代的缪斯女神」Gummy 和「K嘻哈偶像」Dynamic Duo 作为特别嘉宾亮相，强力支持著歌手曹政奭的出道首秀，让这场showcase气势更加热闹高涨。





《新人歌手曹政奭》是由曾参与创作《新西游记》、《花样青春》的梁正宇PD担任导演，也是继《花样青春》冰岛行之后，时隔8年再次与曹政奭、郑尚勋合作，预计今年在 Netflix 上播出，让我们一起期待吧！

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