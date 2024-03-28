《新人歌手曹政奭》的最強人脈！與老婆兼歌壇大前輩Gummy合照曝光後引發熱議

一線演員曹政奭轉型成創作歌手，找來老婆&歌壇大前輩Gummy，以及知名Hip hop雙人組Dynamic Duo助陣自己的首秀，這陣容太華麗了吧！！！

Netflix 成功舉辦了演員曹政奭作為歌手的首秀。

신인가수 조정석씨를 보러 왔다네요 pic.twitter.com/w2P5G6zVda — 바카 (@qzkttm) March 27, 2024

《新人歌手曹政奭》是擁有20年經驗的演員、對音樂真誠、夢想成為創作歌手的曹政奭的新人歌手出道計劃。昨天27日，曹政奭在首爾龍山藍色廣場舉辦了歌手出道showcase「你能聽一下嗎？」邁出了作為新人歌手非常重要的第一步。



曹政奭以新人歌手而非擁有20年經驗的演員身份登上了舞台，熱情地演唱了出道歌曲，向粉絲們展現了他作為歌手的首場表演，歌迷的愛與支持也充滿了現場。

其中，曹政奭的第一個「不可取代的繆斯女神」Gummy 和「K嘻哈偶像」Dynamic Duo 作為特別嘉賓亮相，強力支持著歌手曹政奭的出道首秀，讓這場showcase氣勢更加熱鬧高漲。





《新人歌手曹政奭》是由曾參與創作《新西遊記》、《花樣青春》的梁正宇PD擔任導演，也是繼《花樣青春》冰島行之後，時隔8年再次與曹政奭、鄭尚勳合作，預計今年在 Netflix 上播出，讓我們一起期待吧！

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