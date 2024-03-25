「每句台词导演都叹气」！朱智勋拍摄《宫》心理阴影太严重，至今无法参加剧本围读

朱智勋近日做客音乐人郑在炯的YT频道「妖精在炯」，聊到当年拍出道作品《宫》时每念一句台词都听到导演叹气声，紧张到全身冒冷汗，即便过去二十年仍无法战胜心理障碍。

朱智勋在2006年剧集《宫—野蛮王妃》饰演男一号皇太子而快速走红，但因演技青涩表情有限，一度被观众吐槽是「面瘫王子」。





节目中朱智勋回忆当时作为刚从模特转型演员的24岁新人，一开始没有勇气接下男主角，是被导演黄仁雷劝说足足三周才决定出演。 当时导演承诺「相信我、跟我来就好」，朱智勋以为他会给自己鼓励，不料竟截然相反。

第一次剧本围读要读8集剧本，现场有150位演职人员，包括金惠子等大前辈在内。朱智勋才读第一句台词「哦，你好」就听到导演叹气，之后每逢朱智勋读台词导演都会叹气，持续了整整10个小时。



朱智勋：「当时不断冒冷汗，那份记忆……直到现在都无法再参加剧本围读。 」



朱智勋表示当时的行业文化就是这样，导演的施压算是一种演技培训，最终也给他很多帮助。只是训练方式实在太强硬，用他的话说堪比美国特种部队海豹部队XD

很多网友为朱智勋鸣不平，认为他明明自知实力不够早就辞演，导演却硬要叫他来，来了又一直叹气，做法实在很过分，难怪朱智勋会出现心理创伤：「想想都觉得窒息」「太伤自尊」「即便很会演戏的人也不知道该如何演了」「在那么多前辈演员面前这样，10小时简直是地狱」「 看拍摄花絮就会懂，导演确实有点……」……



此外，朱智勋和韩孝周主演的Disney+全新剧集《支配物种》将於4月10日上线公开。科幻惊悚剧《支配物种》讲述生物科技企业FB开创了人工培植肉代替动物肉的新时代，企业代表与蓄意接近她的退役军人兼保镖被卷入神秘命案，对背后真相展开调查。



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