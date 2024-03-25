《泪之女王》金秀贤模仿《三流之路》金智媛名台词原来是即兴演出：就是为了致敬她

拍摄到这一幕时，金秀贤是怎么灵机一动联动了金智媛的旧剧经典台词了呢？

金秀贤和金智媛主演的《泪之女王》火热上档中，才播出4集收视率就突破了10%，逼近13%，轻松搞笑中又带著虐恋与感动，牵动了无数观众的心。

前几日，剧组公开了《泪之女王》1、2集的幕后花絮，白贤佑（金秀贤 饰）醉酒向金阳基（文太裕 饰）哭诉憋屈入赘生活的场景将剧情推向了一个小高潮，完全按照导演的要求演出了已婚男的窝囊、无奈的形象。喝醉了的白贤佑嘟囔著嘴说「我喝醉了真的很可爱，不能回去，龙头里梨树家的小儿子天生可爱，这是基础配置，我生出来就是这样。 」尤其是说到那句「我生出来就是这样」时，还配合著晚弯起胳膊将双手插在腋下。



该场景瞬间让人想到了金智媛前几年在《三流之路》中的台词和画面，爱罗（金智媛 饰）在多年的好友东万（朴叙俊 饰）面前也是如此撒娇，夹著嗓子说自己是天生可爱，而不是装可爱。 金秀贤是在新剧里致敬搭档金智媛。



나예쁜척하면재수없지

근데나도진짜곤란하다

나는예쁜척하는게아니라

그냥예쁘게태어난건데



최애라 애교 김지원 말고 다른 누가하면

네 그러세요 그럼 이반응밖에안나오는데

이 영상은 알고계셔서다행이에요우땨땨하게되ㅜㅜ pic.twitter.com/bMbRGZwLw7 — 상상 (@imagine__Drama) December 8, 2023

而这一切都并非剧本要求，而是金秀贤根据现场拍摄即兴演出，看得导演也赞不绝口，表示：「我就知道你会这样演，是为了演这出戏才不停确认角度的吧。 」逗得全场哈哈大笑，金秀贤也羞赧地承认道：「就是为了致敬金智媛。 」。

得知这场精彩戏份是即兴演出之后，观众和网友们纷纷表示：「他好会演」、「演员们的演技太棒了，让人很入戏」、「他一演出来我就立即想到了《三流之路》」等。



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