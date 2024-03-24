【韩网热帖】极致I人金智媛录制《惊人的星期六》初期&后期对比

昨晚播出的《惊人的星期六》请来《泪之女王》主演金智媛和郭东延，网友发现金智媛在节目前半段还很有精神，录到后半段已精疲力竭，眼神里没有光XD





好可爱~赶快给她输血四川炸酱面吧~~~

（tmi金智媛为了拍《泪之女王》已经戒中餐1年）

韩国网友评论：

1. 做四川炸酱面的吃播吧

2. 真的好可爱kkkk

3. 同为I人非常有共鸣kkk

4. 我看了本放，肉眼可见越到后半精神越涣散kkkk

5. 虽然上综艺精疲力竭很可怜，但又太可爱，还想看她更多综艺kkkk

6. 非常熟悉的表情kkkk

7. 偶尔还会脸红kkk

8. 快送她回家吧kkk

9. kkkk据说录了3个多小时，可以理解ᅲᅲᅲᅲ

10. 好像聚餐时的我kkkk

11. 了解她本人之后更喜欢她了

12. 太美了吧！

13. 哇...... 简直是（长相不同的）我

14. 后边那个表情kkkk请帮金智媛欧尼找回灵魂吧kkk

15. 肉眼可见越来越没力，但直到最后都努力给出reaction，可爱ᅲᅲ

16. 一开始脸还红红的，后来变苍白kkkk

17. 头顶仿佛有一个对话框写著「想回家」kkkk

18. 虽然真的很开心，但就像跑半马一样慢慢变累了kkk

出处：https：//theqoo.net/hot/3154054363

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