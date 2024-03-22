《泪之女王》主演金秀贤、金智媛、朴成焄分享I人的压力消除法：火懵、水懵、KTV伴奏懵

大家有什么放松精神的秘诀呢？小编最近看这三位的颜值和演技就感觉很疗愈XD

最近《泪之女王》三位主演金秀贤、金智媛、朴成焄一起做客谐星张度练的谈话网综《Salon Drip 2》，包括MC在内四个人居然全都是I人（内向型），笑著调侃当下场合让大家很有压力，顺势交流消除压力的方法。



朴成焄表示自己的方法是「火懵」，即打开篝火影片，呆呆看著窜动的火苗来放松因拍摄紧张的身心。 但亲自去露营就算了，因为太麻烦，哪里都没有家舒服XD（*韩文「发呆」的读音很像中文的「懵」」



金秀贤会在心思烦乱时边淋浴边放空，可以称为「水懵」XD



金智媛更简单，直接躺在沙发看著天花板发呆充电，一边感叹：「今天真不容易啊...」



或者独自一人去KTV，但主要不是唱歌而是听伴奏！金智媛说即便是内向型人偶尔也需要喧闹嘈杂的环境，但又不想要很多人，而一个人的话连唱一两首就累了，剩下时间干脆坐下来感受被音乐包围，是在家戴耳机无法代替的感受。 金秀贤：「是伴奏懵啊！」XD



此外，金秀贤、金智媛、朴成焄主演的《泪之女王》韩国本土收视率已突破13%，观众口碑也节节高升，每周六日通过Netflix独家更新。



▽三位I人的压力消除法让同为I人的小编也很有共鸣！大家有什么独家秘诀呢？欢迎留言分享讨论哦~



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