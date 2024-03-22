养剧派摩拳擦掌！Disney+《财阀X刑警》收官前最终高潮　谁才是幕后大BOSS

Disney+独家跟播的《财阀X刑警》即将在本周迎来最终结局，安普贤与朴智贤组成的重案组拍档带著剧迷不断破获烧脑案件，而在进入最后大结局前，果然要解的谜题回到自己身上。究竟杀害陈利手父母的最大BOSS是谁？陈利手最后的去留为何？已经成为韩剧迷现在最热门的讨论话题。

重案组CP会撒糖吗？

《财阀X刑警》主轴持续围绕在重案组的故事线上，加上女主角李蔷贤（朴智贤饰演）一直都是以拚命三郎为主的人设，因此跟男主角陈利手（安普贤饰演）之间的撒糖桥段少之又少。两人最亲密一次的互动竟然是李蔷贤差点溺死的情况下，陈利手对李蔷贤做CPR急救。

不过在最后几集中，陈利手的心情应该婉如洗三温暖，加上《财阀X刑警》本来就不是以爱情为主线，网友猜测可能与先前同样是安普贤的作品《军检察官多伯曼》一样，在最后结局点到为止。



倒吃甘蔗的黑马强剧！

《财阀X刑警》在第一集播出时收视率尽管还算亮眼达到5.7%，但由於现在韩剧几乎都是以爱情浪漫剧为主，对於警匪剧的题材话题度没这么热烈。但随著剧情发展，加上《财阀X刑警》除了烧脑之外，还穿插安普贤的「中二演技」，以及紧凑又紧张的剧情，让收视率直线上升，最高达到11.0%，与金秀贤、金智媛主演的 《泪之女王》话题度不相上下，可说是今年最强黑马剧。

也有不少剧迷大赞越看越上瘾，等到全部追完之后要再二刷一次，也有养剧派的人摩拳擦掌，趁著周末要一口气追完。



谁杀了陈利手父母？

李蔷贤的故事线算是Happy Ending，但陈利手可就不太好过了。亲生母亲（李诗雅饰演）的离世第一时间指向自杀，后来连他的会长父亲陈明铁（张铉诚饰演）在最新预告中都离奇过世，事有蹊跷的是两个人死因都是因为过量安眠药死亡，由此可知似乎案情不单纯，真正的凶手还没曝光。

目前网友点出3大凶手人选，包含哥哥陈胜主（郭时阳饰演）、秘书崔贞训（金明水饰演）以及胜主妈赵熙慈（全惠珍饰演），不少网友都希望凶手是胜主妈，毕竟若是另外两位，对陈利手来说实在是太残忍了。值得一提的是，陈利手最后会回到大企业当富二代，还是继续与李蔷贤携手破案？也是收官一大看点。



第二季确定，主角群协调拍摄日程中

《财阀X刑警》被不少南韩网友誉为今年最好看的韩剧，也有人坦言原先没有太入迷，没想到越看越上头，甚至已经成为自己的人生命定剧。南韩电视台SBS决定打铁趁热，已经宣布将准备第二季，目前作家也已经在写第二季的剧本中！且两位主演安普贤与朴智贤目前也已经在讨论拍摄日程，江河警察局重案组有望原班人马回归。在迎接第二季来临之前，请先锁定即将在周末播出的最后大结局，一起期待收视破12%吧！



Disney+独家跟播《财阀X刑警》全剧共16集，更新时间每周五、六晚间10:30上架新1集！

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