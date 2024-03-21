SHINee珉豪出演日本综艺节目引发反对声浪！SM：「明白大家的担忧，仅出演一集」

SHINee珉豪将参与日本某综艺节目的演出，但粉丝们表达出强烈的反对意见，原因是因为参与这个节目的危险性，让SHINee粉丝们相当担心。而珉豪所属公司SM也对此做出回应，表示理解大家的担心，仅参与一集的节目录制。

SHINee珉豪传出即将参与日本TBS的《最强运动男子首脑决战2024》节目，但粉丝们担心他的安全问题而表达反对意见，并认为以珉豪的知名度已在日本东京举办个人粉丝见面会等活动，作为演员也相当活跃，是否仍有需要冒著可能受伤的危险参与这类型的综艺节目演出。



SM娱乐内负责SHINee的制作公司PRISM在昨日透过SHINee的官方社群媒体公开发表，表示粉丝们对於珉豪参与日本TBS的《最强运动男子首脑决战2024》节目的录影行程，所留言的众多意见都已收到。也说明了选择参加演出的原因。这次的节目将於日本黄金周的期间播出，有助於提升在当地的知名度，也对珉豪这样身为歌手与演员的全方位艺人，在当地发展有很大帮助，因此PRISM与日本当地经纪公司与电视台进行了安全等多方面的深度考量后，决定参与演出。

珉豪即将参与的是4月16日进行的《最强运动男子首脑决战2024》录影，PRISM公司也强调，充分理解粉丝们的担忧，也一定会在进行所有严密的安全检查后，尽最大努力维护珉豪的安全，也期许珉豪日后能够继续在各领域中活跃，请大家多多体谅以及支持。

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