金在中曝唱错歌词有方法，遭前辈尹道贤喊「骗子」！裤档爆开也有妙招

金在中主持的YouTube节目《在朋友》最新一集邀请到「韩国摇滚教父」、歌谣界大前辈YB乐团主唱尹道贤，两人忘年之交的对话相当有趣。

先是「恋爱说」陷阱，金在中一如往常对来宾说自己正在恋爱，尹道贤直接愣住：「恋……恋爱？」听金在中说恋爱对象是粉丝，尹道贤：「这孩子怎么还是一样？打起精神！」大前辈上当后训斥金在中，让现场人员都爆笑出声。



最好笑的还是分享彼此舞台经验。金在中问尹道贤唱错歌词怎么办，尹道贤很坦诚的说：「唱错就唱错，『对不起唱错了』。」但金在中却自爆自己会假装麦克风坏掉，虽然对设备团队很不好意思，尹道贤听了失笑：「是骗子啊！真的是了不起的勇气啊！我应该做不到，会很紧张……」



「哥，我们唱摇滚的人常常穿紧身裤嘛……」「感觉就是要问奇怪的问题……」金在中发问唱到途中裤档裂开或裤子拉炼掉下来怎么办，尹道贤坦承自己曾经拉炼掉了，但不知情的他还把一只脚抬起来跨在音响上，前排的观众都忙著遮眼，发现了之后才转身拉拉炼继续表演。



金在中说自己拉炼大概掉了10次有，尹道贤：「不是……那么有钱的人怎么不用好的拉炼……」金在中继续说自己的经验：「抒情歌不知道，但很摇滚的歌，我会蹲下来摇摆，再转过身顺手拉起来。」尹道贤看了金在中示范啧啧称奇，却也忍不住说：「你在舞台上都在想这些吗？」不过认证金在中的做法：「这很完美啊！」



两人还看了彼此过去拍的广告，完全在比「谁更糗」啊！不过除了这些，金在中还展现不少粉丝心及对摇滚的热情，尾声也受到前辈不一样的启发。

▼完整节目（金在中恋爱7:08起，忘词和裤档裂开18:49起）



▼最后来听听尹道贤写给金在中的〈Now is Good〉，节目中提到的金在中蹲著演唱特别有fu的舞台



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