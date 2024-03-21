柳俊烈&惠利亲近友人：他俩去年只见过一次面，惠利一直都知道已经分手了

演员柳俊烈正处於「国民审判」中，「嫌疑」则是换乘恋爱，被指2023年11月无缝衔接，从前女友惠利换到了韩韶禧。

日前惠利为「柳韩恋」爆出时所发的一句「真有趣」道歉，似乎终结了一切舆论。 但在民众的心目中，柳俊烈依旧是「罪人」，证据则是网路上流传的几张照片以及惠利的道歉文。惠利在道歉文中写道：「去年11月，有报导称我们结束8年的恋爱。 这也不是在短时间内做出的决定，在分手报导出来之后，我们也有说过『再对话看看（让我们再想想吧）』，但是自从那次对话之后，我们就再也没有任何联系和见面了。 」

看上去很爽快的道歉文实则并不爽快，因为这句「我们也有说过『再对话看看』」又给柳俊烈换乘恋爱的嫌疑增添了一把火。 韩媒TV DAILY於今日（21日）独家采访了熟知柳俊烈、惠利恋爱到分手全过程的亲近友人，整理出了时间线。 身边友人爆料「去年他俩只见过1一次面，俩人都是在推托发布分手宣言。 」



友人还称去年2月「他们说要给各自一段时间」、「需要休息一段时间，实际上就是分手了，正好当时惠利在巨济岛拍摄电影《Victory》，关系就变得疏远起来。 」6月时柳俊烈和惠利的分手在朋友之间成了公开的秘密，柳俊烈缺席惠利生日派对的传闻更是做实了这一秘密，分手传闻更是在7、8月时越演愈烈，多家媒体开始向两人求证。友人告知TV DAILY「柳俊烈和惠利迟迟没有向外界给出明确的答覆，大部份恋爱长跑的人都是这种情况吧，已经交往了那么久，很难公开宣布自己分手了。 」

柳俊烈被骂的原因就是因为惠利在道歉文中提到的「再对话看看」，不过柳俊烈和惠利的友人解释这并不是「重新开始，会在联系你，你等著」的意思，「不是一方提出的分手，他俩去年只见过一面而已，其实已经离心了，惠利自己也知道那句话只是形式上说说而已，但换乘恋爱的推测有些无理了。 」



友人还称：「最开始看到『真有趣』的留言时就想到了夏威夷，我觉得可以看作是『和其他女生去夏威夷玩，真有趣』。 」最后TV DAILY总结，惠利会清楚地知道自己没有问题，柳俊烈重新开始也没有问题。

相信网友们对那句「让我们再想想吧」都有自己的判断。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻