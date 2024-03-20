攻占Netflix完成后下一站Disney+！李政宰为韩国演员加入星战系列第一人！《侍者》预告公开

作为首位进入Disney+《星际大战》作品系列的韩国演员，李政宰的全新造型带来强烈的存在感。20日Disney+公布了原创系列《侍者》预告影片，李政宰以传说中的JEDI「Master Soul」造型登场诉说旁白，引发观众期待。

预告中，Master Soul引导著坐在地上的年幼弟子们说：「闭上眼睛，眼睛所看见的有时候是谎言，不能尽信。」为观众带来紧张感。接下来的画面中，也暗示著正在发生史无前例的JEDI连锁杀人事件，想要追查事件真相的Master Soul，对於银河系的黑暗面产生了好奇心。李政宰饰演的Master Soul也有不少挥舞光剑的战斗场面，作为首位加入星际大战系列的韩国演员，令全球观众们相当关注。



李政宰在2022年9月即传出被选为《侍者》的主演之一，也参与了2023年4月在英国伦敦所举办的星战大战名人赛活动，表示自己将饰演其中一位JEDI绝地大师，也表示自己第一次握住光剑的时候，心中相当激动。李政宰拍摄过许多类型电影，其中动作场面对他更是不陌生，所以也让观众们对於这位全新的JEDI大师更为期待。《侍者》预计将於6月5日透过Disney+公开两集。



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