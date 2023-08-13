黄旼炫个人首场演唱会<UNVEIL>台北站献唱《还魂》OST与中文飙唱《想见你》!

黄旼炫8月12日来到台北国际会议中心举办出道11年来首次在台个唱迷你演唱会《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT <UNVEIL> IN TAIPEI》，第一次以个人身分访台办演唱会的他，特别准备了许多惊喜彩蛋送给粉丝们，黄旼炫一口气为台粉首唱多首主打单曲包括〈Hidden Side〉、〈Honest〉、〈CUBE〉、〈Crossword〉、〈Smile〉等，还献唱了NU'EST时期的solo经典〈 Universe〉及〈EARPHONE〉，熟悉旋律响起让粉丝莫不开心尖叫，顿时掀起全场回忆杀！

台北场是黄旼炫此次巡演的海外第一站，尽管近期忙於拍摄新戏《无用的谎言》，为了要来见台湾的粉丝们，还是利用空档练习演唱会的内容」，他更送上全场粉丝1人1个印有他帅脸的手机支架，因为毕竟大家手机不离身，希望大家时时刻刻看到这个就会想起他，也想起一起度过的时光，当然在游戏环节黄旼炫也是有求必应，粉丝服务相当到位，就连女团New Jeans的舞蹈也难不倒他，当然所有一切努力，只希望粉丝们能够喜欢。



黄旼炫特别演唱了自己主演的人气戏剧《还魂》系列OST中的插曲〈TREE〉，干净清亮又深情的嗓音及实力派歌喉可说无愧他「音色富翁」的封号，而在台湾非常受欢迎的中文歌曲〈想见你想见你想见你〉，黄旼炫曾在三年前生日时为了感谢歌迷对他的支持，特别打扮成剧中的李子维，穿上学生制服，把这首中文歌曲相当标准的呈现出来，拍摄了一支特别的MV，今日来到现场的粉丝们终於能够听到他演唱这首歌曲的LIVE现场版本，实在太令人感动了。



首次以个人身分在台开唱的黄旼炫逢「双喜临门」，自男团出身的他，除了凭藉著扎实的唱功舞蹈及男神般的帅气外型，掳获许多粉丝的心，更因接连出演电视剧《还魂》及《无用的谎言》展现出色演技而人气飙升，《无用的谎言》更是正在热播中，在全球影音平台上成绩表现不俗，虽然前两天黄旼炫的生日已过，但今日现场粉丝们仍然盛大为他庆祝，在演唱会最后准备了一个大蛋糕及气球要送给黄旼炫为他补过生日，当然这也让他希望能够有更多机会来台演出。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻