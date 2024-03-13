连问三次答案都一样！《篡位》飘出BL味～李宰旭表白「我存在的理由」唯有李浚荣！（EP.3– 4）

[有雷]剧情开展快速的《篡位》，绝顶聪明的李宰旭为协助财阀第三代私生子李浚荣登上强五集团的主人之位，用尽心机与手段突破层层关卡，让强五的大小儿子都闪边站，映入会长眼帘的仅有原本不受欢迎的私生子李浚荣。

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完成学业之后的韩太悟（李宰旭饰）以及强仁夏（李浚荣饰）都顺利进入了强五集团服务，尤其是韩太悟的表现非常亮眼，一下子就吸引到会长的注意成为最年轻的秘书室长。集团二儿子强诚洙（李知勋饰）对於将父亲拉下台这件事，表现出相当高的企图心，於是联合公司内资深的秋理事，私下和他交易而希望联手拉下父亲。



太悟透过电脑骇客得知了强诚洙的计画，於是向会长报告，会长在会议中让强诚洙去负责旗下较不赚钱的强五证券，让母亲与诚洙气得跳脚。当母亲去找会长理论时，会长已处於情绪激动状态，再加上检察厅经由匿名举报而握有对会长不利的证据於是登门进行搜查，所有的状况让会长心脏病发倒地，在眼前的太太却眼睁睁看著他在地上挣扎后送医。



其实这是会长与太悟合演的一出戏，所谓匿名举报人就是会长自己，先发制人是不希望日后同样的议题再被拿来炒作。会长在所有家人面前装作昏迷状态，看著所有人不安好心来探视他。强仁夏（李浚荣饰）听闻父亲送医，对太悟这样的计画相当不满。太悟则是再三强调，一切都是为了让仁夏能够入主强五集团，他没有丝毫为自己想，还告白仁夏「你就是我存在的理由」。



会长很满意太悟的计画，太悟只要求自己命璇一线的时候，会长能够为他垂下一条救命绳，会长也答应了他。会长问「所以你愿意站在我这一边了吗？」但太悟的答案却是否定的。他不站在哪一边，只放眼自己的未来。



太悟再度启用电脑骇客，让强五证券突然发送给每个员工配股1000股，产生大量交割引发关注。诚洙与母亲感觉到情况不利，接著看见了会长健健康康的现身，惊觉自己被耍了。於是在公司一团乱之际，太悟建议会长与从来不被承认的私生子，也就是强仁夏见面。强仁夏正式踏入了强五集团的家门，甚至在会长出庭时他还扮演轮椅后的推手，接下来的局面将如何演变？



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