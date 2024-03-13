[有雷]《破墓》中暗藏韩国抗日情怀！从人名到车牌的细节大揭密～棺材为何直立在地底！

[有雷]《破墓》在韩国冲出好票房，目前也在台热映中，除了令人毛骨悚然的剧情外，也有五行相生相克的道理，竟然还藏有许多韩国独立运动的抗日痕迹！以下详细说明片中细节，大家看懂了吗？

#登场人物名字与车牌号码

一登场的就是MZ世代的两位巫师金高银以及李到晛，而他们在片中的名字就是韩人爱国团的独立运动家李花林以及尹奉吉，李到晛虽然剧中都只被称作「奉吉」，但在后半段的鬼怪游戏中，金高银与巫师们称他为「小尹」，表示他的全名就是尹奉吉。崔岷植所饰演的风水师「金相德」，也是真实存在的独立运动家，柳海真饰演的礼仪师「高宁根」也是一位备受争议的人物，曾杀死一位亲日派人士。



而崔岷植与柳海真常常一起聊天的公司叫「义烈葬仪社」，也取名自武装独立团体「义烈团」，而义烈团的创立者名为金元峰，大家还记得在墓地附近的辅国寺，住持曾说到之前寺庙中的僧人也对风水很了解，法号「元峰」。包含进行鬼怪游戏的金高银师姐「光心」与小师妹「慈惠」也是取自於两位独立运动家吴光心以及朴慈惠。



另外在初次前往墓地时大家各自开车上山，崔岷植的车号「0815」象徵韩国光复节，柳海真的车号则是「1945」也就是韩国光复的那一年，金高银的车号则是「0301」象徵韩国的三一节，是全民性的反日运动。

#为何委托人在美国？

本次的委托人设定是美籍韩国人，因为知道自己的祖父当时是亲日派，甚至是被韩国人称为卖国贼的高官，因卖国而享有财富，待在韩国会遭受异样眼光，因此移居美国想切割这段过往。不过在金高银与李到晛前往委托人家中拜访时，从房屋的装潢与摆设，甚至陈列柜中的鬼怪木雕，可看出许多日本的痕迹。



#金高银从日本出发？

在飞机上空姐以日语向金高银对话，她也以日语回应「我是韩国人」，这个部分可推测金高银可能由日本出发飞往美国，是世界趴趴走的巫师，流利的日语也可表示她对於日本鬼神也有著相当的认知，也因此看得懂委托人家中摆设日本风格。这一段短短的几秒场景也暗示本片将有日韩历史上的纠葛。



#为何委托人一开始就不愿意开棺打算直接火化

如同举家迁往美国相同，若把祖父的坟挖开，本应开棺确认后入殓，但委托人也希望隐瞒祖父是卖国贼的事实，一旦开棺后可能会看见许多日本赠与的勋章等陪葬物品，因此打算直接连昂贵的棺木一起火葬。眼尖的观众也可在火葬的镜头中看到一些勋章的影子。



#柳海真为何说不要放金属

崔岷植与柳海真初登场是协助一个家族开棺，不过在打开后柳海真却说了一句「就说了里面不要放金属」，说著说著还顺手把棺材内的金表收进自己的口袋里。虽然有点喜剧的成分在，但他所说的意思是「金克木」，木造棺材中希望不放金属来相克。另外在此处崔岷植立刻说出了「谁偷拿了奶奶的假牙」，并不是因为他通灵，而是因为礼仪师捡好排好了人骨，一看就知道少了牙齿。



#属猪的人与人面怪蛇

在破墓的仪式中因同时必须进行血祭，而找来五位属猪的人挖开坟墓，同时法事中也以五头猪来代替他们。原本一切顺利，其中一位却在最后整理场地时看到了一条怪异的蛇，情急之下还用铲子将它切断成两截，从此他就开始没有原因的生病了。这是源自於命理学中，生肖猪与生肖蛇是相克的。

而他所斩断的蛇长相非常怪异，有女子的脸与头发加上蛇的身体，这是日本传说中的一种妖怪称为「濡女」，据说濡女会吃人，如果见到它也会令人生一场大病而卧床不起。



#狐狸斩断了老虎的腰，铁血团不是盗墓者

韩国朝鲜半岛在地图上常被说像一只趴著而四脚紧抓著土地的老虎，片中不断提到「狐狸斩断了老虎的腰」，也就是在地形上精准的背脊处，遭到日本人（狐狸阴阳师）的破坏，以插入铁桩的方式破坏韩国这只老虎的背脊，欲使其国运永远衰败。



剧情前段崔岷植询问委托人祖父的墓地是由哪位僧人建议的？委托人告诉他是一位称为「Kitsune」的僧人，Kitsune的发音在日文就是「狐狸」，台湾也翻译为谐音「胡犁」。辅国寺带有风水记号，住持虽说有许多铁条与圆锹都是以前「盗墓者」所留下的，但其实崔岷植看他们的日记与照片，发现这「铁血团」其实是专门要挖出破坏国运风水铁桩的团体，目的非盗墓。

#第二副棺材为何直立

这神秘的第二副棺材，比一般常见的棺木更为巨大而且直立於地底。最终揭晓原来里面是一位被砍了头又重新缝上的将军，而在最后闪过的过往画面中，有许多位日本法师一边念经，一边用铁条插入将军的尸体中，最后再缝合其头部，於是将军的尸体本身就成了最大的一个铁桩！而为了切断老虎的腰，这副大棺木也以直立的方式插入地底，上面覆盖著当时高官的坟墓而不至於被人发现这个铁桩。



部分内容参考自: https://theqoo.net/square/3125161672

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