少女時代孝淵&WINNER李昇勳不熟也愛吵XD Sunny認證金秦禹是「秀鼓相」

少女時代Sunny與孝淵攜手的露營綜藝《NO WAY HOME》最新第3集迎來第一組嘉賓，後輩WINNER金秦禹與李昇勳，雙方不熟卻能吵起來，意外填滿尷尬空白。

新的露營是復古主題，一見面就是本就喜愛露營的孝淵和金秦禹的PK，雙方都說自己的帳篷最厲害，李昇勳還要姐姐們趕快搭帳棚，搶起主持：「我看你們也沒準備什麼談話內容，就先把帳篷搭完吧！」不過加上四個人很快就共同合作，雖然Sunny一度被另外三人晾在一旁，獨自作業到一半對孝淵吶喊：「喂！這不是你帶來的嗎？」



好不容易能坐下來享用食物，換孝淵找到機會調侃李昇勳：「Sunny也是父母老來得女，和你不同，她很精明手腳又快……」李昇勳承認，也稱讚以前就知道Sunny是少女時代家務高手，孝淵一聽本來想說自己夢想是賢妻良母，不曉得是心虛還是怎樣突然卡詞，李昇勳又佔上風回她：「你知道賢妻良母是什麼意思吧？」



晚餐時光孝淵才拿回主持棒(?)，機關槍似的丟一堆問題訪問來賓，最後問了「原本就想當愛豆嗎？」金秦禹回答本來想當演員，高二就接受訓練，後來被推薦去面試愛豆練習生，去了各大公司但沒去少女時代所屬的SM娛樂，李昇勳：「你也知道的，要是去SM肯定馬上就出道了啊！」這件事WINNER成員常常提起，許多KPOP粉絲也都認證金秦禹的臉是「SM相」SM愛用的美男相，也是「秀鼓相」創辦人李秀滿會鼓掌的長相。



身為李秀滿的親生姪女，Sunny認證：「『秀鼓相』『秀鼓相』！『秀滿會鼓掌的長相』！」孝淵聽了倒很陌生：「第一次聽說！我要跟你叔叔告狀喔！」Sunny老神在在：「你就說我是喝醉了才那樣說的。」相當搞笑。



下一集，四人要體驗露營區的活動，孝淵和李昇勳體驗木工，Sunny和金秦禹學習操控無人機。Sunny被金秦禹指導時一度爆怒XD。

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