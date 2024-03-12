人气男团 SEVENTEEN 将出演「2024 Weverse Con」！接下来的阵容也令人期待

今日（12日）据韩媒报导，SEVENTEEN 将出演「2024 Weverse Con Festival」。

「2024 Weverse Con Festival」是备受全世界粉丝期待的演唱会，包括 HYBE 所属的 BIGHIT MUSIC 在内，PLEDIS娱乐、ADOR、SOURCE MUSIC、KOZ娱乐、BELIFT LAB所属歌手将出演。预想的阵容是 SEVENTEEN、TXT、LE SSERAFIM 、ENHYPEN、NewJeans、TWS、BOYNEXTDOOR等全球 K-POP 偶像将登台演出。



另一方面，「2024 Weverse Con Festival」将以世纪和谐的舞台展开，歌手朴轸永也将登上此次的舞台。



今年「Weverse Con」在6月15日～16日於於韩国仁川的知名渡假村 INSPIRE Entertainment Resort 举行。该地点拥有可容纳 15000 人的室内表演场地 INSPIRE Arena，以及可容纳 30000 人的户外广场 Discover Park。

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