【韩网热帖】《泪之女王》收视率趋势

要说当下最热的韩剧是哪部？一定是金秀贤和金智媛主演的《泪之女王》了！！

《泪之女王》俨如一部性转版的霸道总裁爱上我，人设变成了霸道女总裁和小娇夫婚后的故事，生活不再甜蜜，只剩下两看生厌。 女总裁早忘了婚前允诺的一定不会让你流泪，婚后对老公不闻不问，一心扑在自己的事业上。 小娇夫也早忘了最开始对女总裁的爱意，3年憋屈的生活让他无时不刻不想离婚。 家族祭祀时，厨房里全都是穿著正装的女婿们这一幕看得观众们爆笑。



该剧剧情发展得也极为迅速，才第2集女主角就被宣判得了脑肿瘤，生命只剩下3个月，原本想要离婚的小娇夫也决定不再提离婚。 首播收视率为5.9%，是个不错的起步，第2集直接上升到了8.7.%，将近3%的升幅另观众们很震惊。



韩国网友评论：

1. 好久没看过这么有趣的剧了

2. 这编剧老是抄袭，就是因为有你们这群看的人，他才能一直立於不败地位啊

3. 剧还不错，只是癌症的设定很可惜，没有别的矛盾设定吗

4. 感觉是《爱的迫降》的财阀版，没有什么内容，全靠主演颜值在撑，配角很多人都是《爱的迫降》里的熟脸

5. 无趣，都是媒体一直在推

6. 我陪我妈看的，第2集还蛮有趣的

7. 《来自星星的你》、《制作人》之后金秀贤终於又有了一部热剧

8. 金秀贤演技太绝了，会让你一直好奇白贤佑

9. 里面的演员每一位演技都很棒

10. 这么多人骂编剧是抄袭者，竟然还有这么多人支持他

11. 普通观众谁看编剧啊，都是冲演员才看剧的啊，普通人连这编剧还写了哪些作品都不太清楚

12. 你们难道忘了有人因为这作家差点死了??（受害者自杀未遂）

13. 金秀贤金智媛的化学反应太绝了，两人演技真的很棒

14. 暂时还看不出来剧情到底如何，不过演员确实演技非常好

15. 男主的人设其实写得很让人讨厌，但是金秀贤演得太好了，反而让人觉得很有趣

16. 金智媛好美啊，太美了

17. 这部剧里有很多知名的演员，因为太好奇才看的，跳过了第一集直接看了第2集，不确定这剧情是好是坏

18. 剧情没有特别有趣的地方，第2集从中间开始看的，感觉是在拖延时间，不过两位主演倒是很般配，因为观众们很喜欢财阀故事，收视率应该能保持住。 但周六有同档剧，会有竞争，周日没有同档剧，所以收视率才会上去吧

19. 最难掌控的事情就是收视率吧???这编剧几乎每部作品的收视率都很好，作为商业编剧已经做好了本份，所以制片公司和电视台才喜欢用他吧

20. 要想有大众性，剧情就得写得老套一些，颜值也是，大家很吃这一套

21. 那么多人知道编剧曾经因为抄袭差点害死了别人，你们怎么还看得进去???

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