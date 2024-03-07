「金秀MAN」金秀贤时隔7年出演综艺超紧张！听到刘在锡说他都没有变老，反应超爆笑 XD

6日播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》公开下集预告，终於等到金秀贤啦！

因为是时隔7年才出演综艺，让金秀贤非常紧张，当天他还提早30～40分到摄影棚，他还惊讶地说：「哇～有好多摄影机啊！」节目中，金秀贤讲述自己的近况和过去的故事，他说：「小时候因为比较内向，所以我自己取了一个很有男子气概的绰号叫做『金秀MAN』。」



接著，刘在锡说：「听说你为了想考上去中央大学戏剧电影学系，重考了四次？金秀MAN这是怎么回事？」读了金秀贤重考时期在网路社区上完文章，令他惊慌失措。刘在锡还问他还记不记得收到合格消息的那一天？他喊著：「啊啊！啊啊！」重现当时的心情。



还介绍金秀贤的黄金履历，「千万电影」《神偷大劫案》、《来自星星的你》、《制作人》等都是20代的作品。《来自星星的你》当时他才26岁，现在是37岁，已经过了11年。刘在锡：「但你看起来没有变老耶！」金秀贤谦虚地表示：「如果一个一个拆开细看的话，也不是那样啦。」



另外，金秀贤出演的《刘QUIZ ON THE BLOCK》将在13日播出，而他与金智媛主演的新剧《泪之女王》将在3月9日首播。



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