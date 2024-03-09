金秀贤&金智媛《泪之女王》今晚开播！被问收视公约，执导过《文森佐》的金导说想超越《爱的迫降》

其实以演员阵容、制作团队到播放平台来看是相当厉害的，大家觉得呢？

tvN X Netflix 全新韩剧《泪之女王》即将在今晚开播，前天的记者发布会上，金熙元导演提到的收视公约引发了关注。

这部剧是由《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》、《爱的迫降》的编剧朴智恩执笔，双导演《需要浪漫3》、《不可杀：永生之灵》的张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》的金熙元导演共同执导，金秀贤、金智媛、朴成焄、郭东延、李主傧主演，光看这些就知道阵容有多华丽。



被问到收视公约的目标时，金熙元导演表示虽然很想讲个很大的数字，但最近大家都很谦虚，收视率可以说是上天给的，个人的愿望就是（朴智恩）作家曾和tvN合作过的《爱的迫降》，如果《泪之女王》大结局时可以比《爱的迫降》稍微高一点的话，就带著五位主演一起拍行跪拜大礼影片。



PS：《爱的迫降》2019年12月开播时是6%，一路攀升到第16集大结局21.6%，当时也是 tvN 电视台和 Netflix 同步上线播出。



究竟有没有机会看到收视公约被达成呢？

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻