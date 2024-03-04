《魅惑之人》申世景：「向曹政奭学到很多，更成了他的粉丝」

演员申世景在日前刚终演的tvN历史剧《魅惑之人》中饰演围棋高手，虽然想尽办法要推翻君王进行复仇，最终却发现对君王的爱早已难以收回，并且自己才是被真相魅惑的那个人。这次的角色令申世景感到又再度学到很多并且有了新的成长。

申世景在虚构的史剧《魅惑之人》中饰演的角色总是以女扮男装的样貌登场，剧情初期的她只是一个爱扮男装到处下棋对奕的大家闺秀姜熙秀，但因缘际会遇见了爱下棋的镇翰大君，情愫渐生，但大君上位后却态度丕变，於是熙秀萌生叛变念头，在复仇与恋情之间总让熙秀痛苦不已。申世景从期初纯真的样子到后来充满韧性的演技，表现也获得观众好评。



问起申世景的终映感想，她相当感谢所有观众们的支持，也分享了拍摄现场的趣事。现场的气氛就如同大家在花絮影片中看到的，演员们的相处非常融洽，申世景特别提到在剧中饰演文城大君的童星演员崔艺灿，除了他本身长得很可爱以外，出色的演技更是让大家非常喜欢他。



申世景也特别提到在拍摄中演出遇到困难的场面时，金光闪闪的曹政奭前辈总给她满满的Sense与正能量。回忆起这对李蒙CP的许多对手戏，在许多不容易完成的场面中，她从曹政奭身上学到了很多，也成为了她日后演出新作品时的能量与养分，更让申世景也成为了曹政奭的粉丝。



申世景也特别提到自己最爱的是第八集的部分，也就是她终於被曹政奭发现是女儿身，并开始展现两人的浪漫情愫，第八集可以说是本剧的一个大礼包。在之前宣传时也曾经提过自己最喜欢第八集的结尾，而还有一幕则是蒙雨喝个烂醉倒在大树旁，李仁四处奔波后终於找到她的场面，也让申世景本人相当喜爱。申世景在《魅惑之人》终映后，也正在消化一连串的行程，并研讨下一部作品。



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